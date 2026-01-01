Casares marca reuniões e tenta se proteger de impeachment no São Paulo

A ofensiva acontece em um momento sensível da política tricolor. Afinal, o presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres de Abreu Júnior, encaminhou a tramitação do pedido de afastamento ao Conselho Consultivo, etapa preliminar antes de uma reunião formal do Conselho Deliberativo, na qual Casares poderá apresentar sua defesa. O Conselho Consultivo é composto por presidentes e ex-presidentes do clube e do próprio Conselho, incluindo Olten e o próprio Casares.

O presidente do São Paulo, Julio Casares, intensificou nos últimos dias uma movimentação política interna em meio ao avanço de um pedido de impeachment contra sua gestão . O mandatário passou a articular reuniões com alas consideradas estratégicas dentro do Conselho Deliberativo e da estrutura associativa do clube,. O objetivo é esclarecer pontos das acusações e reduzir resistências ao seu nome.

Próximos passos do processo

O requerimento de impeachment foi protocolado no dia 23 de dezembro de 2025, com 57 assinaturas de conselheiros. Número superior ao mínimo de 50 necessário para que o pedido tivesse prosseguimento formal. Nos bastidores, há ainda a possibilidade de adesão de cerca de 22 conselheiros ligados à atual Coalizão, grupo que reúne chapas historicamente alinhadas a Casares, o que aumentaria a pressão política sobre o presidente.

Com o protocolo, passou a contar o prazo legal para a convocação de uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo. Caso Olten Ayres não faça a convocação em até 30 dias, a responsabilidade será transferida ao vice-presidente do Conselho, João Farias Júnior, que terá mais 15 dias para fazê-lo. Contudo, persistindo a omissão, a convocação poderá ser realizada pelo conselheiro signatário do pedido com maior tempo de associação ao clube.

A data inicialmente sugerida para a reunião do Conselho Consultivo é 12 de janeiro, ainda sem confirmação oficial. Contudo, o encontro deve ocorrer pouco mais de uma semana antes do fim do prazo para a convocação da reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, que dará sequência ao processo e ouvirá formalmente a defesa de Casares.

Para que o impeachment esteja sendo aprovado nessa instância, é necessário o voto favorável de dois terços dos conselheiros, 171 dos 255 membros. Caso esse quórum acabe sendo atingido, Casares vai estar sendo afastado provisoriamente do cargo. Assim, o vice-presidente Harry Massis Júnior, empresário de 80 anos, assumirá a presidência. A etapa final prevê a convocação de uma Assembleia Geral de sócios, em até 30 dias, que decidirá a questão em votação por maioria simples.