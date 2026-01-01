Cagliari x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Em segundo, time de Milão quer retomar a ponta do Campeonato Italiano no primeiro compromisso de 2026; Cagliari visa subir na tabela

LEIA MAIS : Veja como foi a virada de ano dos craques do futebol

Ano novo, vida nova. E logo nesta sexta-feira (2/1), segundo dia do ano, é hora de Cagliari e Milan começarem os trabalhos em 2026. Os times se enfrentam a partir das 16h45 (de Brasília), no estádio Unipol Domus, pela 18ª e penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Italiano. Vejamos, então, como chegam as equipes para este primeiro jogo do novo ano na Itália.

Como chega o Cagliari

Apesar de vir mal na temporada, o Cagliari chega com moral por conta da vitória fora de casa sobre o Torino, por 2 a 1, em seu último compromisso de 2025. Agora, o time aparece na 14ª colocação, com 18 pontos. No entanto, o técnico Fabio Pisacane ainda tem alguns desfalques para lidar.

Ele até poderá voltar a utilizar o zagueiro Mina, que cumpriu suspensão contra o Torino, e Juan Rodríguez, recuperado de uma doença. Liteta e Luvumbo voltam após defenderem suas seleções (Zâmbia e Angola, respectivamente) na Copa Africana de Nações. Mas o time segue sem Belotti, José Pedro, Felici e Folorunsho, machucados.

Como chega o Milan

Já o Milan segue como um dos principais concorrentes ao título. Afinal, não perde pelo Campeonato Italiano desde a estreia, contra a Cremonese, em agosto. Desde então, são 15 partidas, com dez vitórias e cinco empates. Assim, a equipe de Massimiliano Allegri surge na segunda posição, com 35 pontos – um a menos que a líder Inter de Milão.

Para este jogo, Allegri pode, de fato, se alegrar. Isso porque só tem o desfalque de Santi Giménez, com lesão no tornozelo. Gabbia e Rafael Leão, fora de ação na vitória por 3 a 0 sobre o Hellas Verona, voltam a ficar à disposição do treinador italiano, ainda que devam começar no banco de reservas.