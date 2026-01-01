Cagliari x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Cagliari x Milan: onde assistir, escalações e arbitragemEm segundo, time de Milão quer retomar a ponta do Campeonato Italiano no primeiro compromisso de 2026; Cagliari visa subir na tabela
Ano novo, vida nova. E logo nesta sexta-feira (2/1), segundo dia do ano, é hora de Cagliari e Milan começarem os trabalhos em 2026. Os times se enfrentam a partir das 16h45 (de Brasília), no estádio Unipol Domus, pela 18ª e penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Italiano. Vejamos, então, como chegam as equipes para este primeiro jogo do novo ano na Itália.
Como chega o Cagliari
Apesar de vir mal na temporada, o Cagliari chega com moral por conta da vitória fora de casa sobre o Torino, por 2 a 1, em seu último compromisso de 2025. Agora, o time aparece na 14ª colocação, com 18 pontos. No entanto, o técnico Fabio Pisacane ainda tem alguns desfalques para lidar.
Ele até poderá voltar a utilizar o zagueiro Mina, que cumpriu suspensão contra o Torino, e Juan Rodríguez, recuperado de uma doença. Liteta e Luvumbo voltam após defenderem suas seleções (Zâmbia e Angola, respectivamente) na Copa Africana de Nações. Mas o time segue sem Belotti, José Pedro, Felici e Folorunsho, machucados.
Como chega o Milan
Já o Milan segue como um dos principais concorrentes ao título. Afinal, não perde pelo Campeonato Italiano desde a estreia, contra a Cremonese, em agosto. Desde então, são 15 partidas, com dez vitórias e cinco empates. Assim, a equipe de Massimiliano Allegri surge na segunda posição, com 35 pontos – um a menos que a líder Inter de Milão.
Para este jogo, Allegri pode, de fato, se alegrar. Isso porque só tem o desfalque de Santi Giménez, com lesão no tornozelo. Gabbia e Rafael Leão, fora de ação na vitória por 3 a 0 sobre o Hellas Verona, voltam a ficar à disposição do treinador italiano, ainda que devam começar no banco de reservas.
CAGLIARI x MILAN
Campeonato Italiano 2025/26 – 18ª rodada
Data-Hora: 2/01/2026, sexta-feira, 16h45 (de Brasília)
Local: Unipol Domus, em Cagliari (ITA)
CAGLIARI: Caprile; Zappa, Mina e Luperto; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola e Idrissi; Esposito e Killicsoy. Técnico: Fabio Pisacane
MILAN: Maignan; Tomori, De Winter e Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot e Bartesaghi; Pulisic e Nkunku. Técnico: Massimiliano Allegri
Árbitro: Rosario Abisso (ITA)
Assistentes: Luigi Rossi (ITA) e Claudio Barone (ITA)
VAR: Giacomo Camplone (ITA)
Onde assistir: Disney+ Premium
