Atlético divulga lista de inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior

Atletas nascidos a partir de 2005 podem disputar a Copa São Paulo. A média de idade dos jogadores do Galo, contudo, é bastante inferior

O Atlético divulgou, nessa quarta-feira (31), a lista de atletas inscritos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior . Ao todo, 30 jogadores estarão à disposição para defender as cores do Galo na principal competição de base do país. O time atleticano terá média de 17,8 anos de idade. Assim, o técnico do clube mineiro, Leandro Zago, poderá contar ainda com vários jogadores que participaram das conquistas do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Mineiro Sub-17. Além disso, também haverá atletas que se destacaram na campanha da Copa do Brasil Sub-20, equipe que conseguiu alcançar as semifinais.

Aliás, quatro atletas estão inscritos na competição, mas permanecerão em Belo Horizonte treinando com o time comandado por Jorge Sampaoli. São eles: Kauã Pascini, Samuel, Igor Toledo e Murillo. Caso necessário, eles serão chamados para a equipe que disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Pelo regulamento da competição, atletas nascidos a partir de 2005 podem disputar a Copa São Paulo. Contudo, a média de idade dos jogadores do Galo, contudo, é bastante inferior a 18 anos.

Histórico do Atlético

O Galo, afinal, conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior três vezes: em 1975, 1976 e 1983. A agremiação ainda soma um vice-campeonato, em 1980. O maior vencedor da competição é o Corinthians, com 11 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024).

Confira a lista de inscritos

GOLEIROS: Estevan (2007), Kaio Assis (2008), Pedro Cobra (2006) e Zambrana (2009).

LATERAIS: Alexis Vargas (2006), Kauã Pascini (2008), Lucas Souza (2006), Samuel Rodrigues (2009) e Vitor Gabriel (2006).

ZAGUEIROS: Cristian (2007), Lucas Santana (2007), Samuel Deus (2008), Samuel (2006) e Xavier (2008).

MEIAS: Eric (2006), Gutte (2008), Igor Toledo (2006), Luiz Peu (2008), Mathias (2008), Pedrinho (2006) e Vinicius (2009).

ATACANTES: Amorim (2006), Gabriel Veneno (2009), João teixeira (2008), João Vitor (2007), Louback (2006), Mosquito (2008), Murillo (2006), Riquelme (2009) e Ryan (2006).