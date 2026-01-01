Alysson, joia do Grêmio, é anunciado pelo Aston Villa por R$ 76 milhões

O primeiro dia do ano trouxe uma confirmação importante para o mercado de transferências internacional envolvendo o futebol gaúcho. O Aston Villa, da Inglaterra, anunciou oficialmente nesta quinta-feira (1º) a contratação do atacante Alysson, revelado nas categorias de base do Grêmio. O jovem de 19 anos desembarca na Premier League em uma operação financeira robusta: o negócio gira em torno de 12 milhões de euros (cerca de R$ 76 milhões na cotação atual). De acordo com informações de bastidores apuradas, a transação foi fechada com 10 milhões de euros fixos, somados a mais 2 milhões de euros em bônus por metas atingidas.

A transferência coroa a rápida ascensão de Alysson no cenário profissional. Cria da base gremista, onde iniciou sua trajetória ainda na categoria sub-12, o jogador estreou no time de cima em 2024, mas foi na temporada de 2025 que ele se consolidou. Ao longo do último ano, o atacante participou de 41 partidas, marcando dois gols e distribuindo cinco assistências. Sua presença foi constante no Campeonato Brasileiro, onde disputou 31 jogos e acumulou 1.730 minutos em campo. Tudo isso somado a experiências na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil.