Alysson, joia do Grêmio, é anunciado pelo Aston Villa por R$ 76 milhões

Alysson, joia do Grêmio, é anunciado pelo Aston Villa por R$ 76 milhõesAtacante de 19 anos deixa o Tricolor rumo à Premier League em negócio de 12 milhões de euros; time inglês ocupa a 3ª posição na tabela
O primeiro dia do ano trouxe uma confirmação importante para o mercado de transferências internacional envolvendo o futebol gaúcho. O Aston Villa, da Inglaterra, anunciou oficialmente nesta quinta-feira (1º) a contratação do atacante Alysson, revelado nas categorias de base do Grêmio. O jovem de 19 anos desembarca na Premier League em uma operação financeira robusta: o negócio gira em torno de 12 milhões de euros (cerca de R$ 76 milhões na cotação atual). De acordo com informações de bastidores apuradas, a transação foi fechada com 10 milhões de euros fixos, somados a mais 2 milhões de euros em bônus por metas atingidas.
A transferência coroa a rápida ascensão de Alysson no cenário profissional. Cria da base gremista, onde iniciou sua trajetória ainda na categoria sub-12, o jogador estreou no time de cima em 2024, mas foi na temporada de 2025 que ele se consolidou. Ao longo do último ano, o atacante participou de 41 partidas, marcando dois gols e distribuindo cinco assistências. Sua presença foi constante no Campeonato Brasileiro, onde disputou 31 jogos e acumulou 1.730 minutos em campo. Tudo isso somado a experiências na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil.
Jovem do Grêmio reforça equipe em alta na Inglaterra
Alysson chega ao Velho Continente em um momento estratégico e desafiador. Ele integrará o elenco comandado pelo experiente técnico espanhol Unai Emery, que vive uma fase iluminada. O Aston Villa ocupa atualmente a terceira posição na Premier League, atrás apenas dos potências Arsenal e Manchester City, e vem embalado por uma vitória recente sobre o Chelsea em pleno Stamford Bridge.
Desse modo, a chegada da joia brasileira é, além de um movimento de futuro, também uma composição imediata para manter o nível competitivo dos “Villans”. O clube busca sustentar sua sequência positiva para garantir vagas nas próximas competições europeias. Para Alysson, a mudança representa o salto para a liga mais valiosa do mundo logo após deixar sua marca nas competições de base do Brasil, como a Copinha e o Brasileirão Sub-20. Agora, o desafio será de adaptação e afirmação no futebol inglês.
