Napoli vence Milan com gol brasileiro e vai à final da Supercopa da Itália

Napoli vence Milan com gol brasileiro e vai à final da Supercopa da ItáliaDavid Neres abre o placar em Riad, na Arábia Saudita, Hojlund completa o triunfo e time aguarda vencedor de Bologna x Inter na decisão
O primeiro finalista da Supercopa da Itália está definido. Com brilho de David Neres, o Napoli venceu o Milan por 2 a 0, nesta quinta-feira (18), no Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita, e garantiu a vaga na grande final. O brasileiro abriu o placar ainda no primeiro tempo, enquanto Rasmus Hojlund, que já havia contribuído com uma assistência, marcou o segundo gol na etapa final e confirmou a classificação napolitana.
LEIA MAIS: Milan assina primeiro contrato profissional com filho de Ibrahimovic
Dessa maneira, o Napoli aguarda o vencedor de Bologna x Inter de Milão para saber quem será o adversário. A outra semifinal será disputada nesta sexta-feira (19), às 16h (de Brasília), também em Riad.
A decisão da Supercopa Italiana vai acontecer no próximo domingo (21), às 16h (de Brasília), na capital da Arábia Saudita.
⏹️ Full time: #NapoliMilan 2-0
Siamo in finale!!!