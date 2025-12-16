Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zubeldía segue com prestígio no Fluminense mesmo após eliminação

Técnico conta com apoio da diretoria tricolor e já inicia conversas para busca de reforços para a próxima temporada
Mesmo com a eliminação na semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, o técnico Luis Zubeldía não corre qualquer risco de demissão. O trabalho do argentino é mais do que aprovado internamente e chegou a impressionar todos no dia a dia com seus métodos e ideias. Assim, ele está garantido para a temporada 2026 e terá todo suporte na ajuda por reforços. A informação é do “Jornada KTO 1902”.

Zubeldía, portanto, terá papel fundamental na montagem do elenco para o ano que vem para indicar nomes e definir a saída de jogadores que não estão nos planos para a próxima temporada. Em coletiva após eliminação na Copa do Brasil, o treinador falou em quatro ou cinco reforços para 2026.

O técnico e a diretoria tricolor já iniciaram algumas conversas antes mesmo da eliminação para o Vasco. Agora, com as férias, vão se intensificar à medida em que o Fluminense começa a atacar o mercado em busca dos primeiros reforços.

Desde que chegou ao Fluminense, Zubeldía esteve no comando do time por 18 jogos. Foram 11 vitórias, três empates e apenas quatro derrotas, o que corresponde um aproveitamento superior a 60%. Como mandante, o Tricolor das Laranjeiras seguiu com 100% de aproveitamento em 10 jogos. Contra o Vasco, o Flu venceu, mas perdeu nos pênaltis pela semifinal da Copa do Brasil.

O Tricolor entra de férias e se reapresenta no começo de janeiro para a disputa do Campeonato Carioca e do Brasileirão, que inicia no dia 28 de janeiro.

