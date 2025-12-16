Zubeldía segue com prestígio no Fluminense mesmo após eliminação

Técnico conta com apoio da diretoria tricolor e já inicia conversas para busca de reforços para a próxima temporada / Crédito: Jogada 10

Mesmo com a eliminação na semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, o técnico Luis Zubeldía não corre qualquer risco de demissão. O trabalho do argentino é mais do que aprovado internamente e chegou a impressionar todos no dia a dia com seus métodos e ideias. Assim, ele está garantido para a temporada 2026 e terá todo suporte na ajuda por reforços. A informação é do “Jornada KTO 1902”. Zubeldía, portanto, terá papel fundamental na montagem do elenco para o ano que vem para indicar nomes e definir a saída de jogadores que não estão nos planos para a próxima temporada. Em coletiva após eliminação na Copa do Brasil, o treinador falou em quatro ou cinco reforços para 2026.