Torcedor do Flamengo é preso por quatro dias no Catar graças a atos irregulares

Punição impede fã de assistir aos dois jogos do Rubro-Negro no Intercontinental, assim como a decisão contra o PSG / Crédito: Jogada 10

Um torcedor foi ao Catar com o intuito de acompanhar o Flamengo na disputa da Copa Intercontinental, mas práticas erradas o impediram de cumprir o planejamento. Isso porque, ele entrou no país com a documentação irregular. Deste modo, acabou preso em Doha, na última quarta-feira (10). A punição durou por quatro dias e ele deixou a cadeia, no último domingo (14). Inclusive, as autoridades locais apreenderam os seus pertences e o torcedor do Flamengo conseguiu retomar a posse dos mesmos na última segunda-feira (15). No caso, um dia depois que saiu da prisão. O fã rubro-negro é integrante de uma das maiores torcidas organizadas dedicadas ao clube.

A detenção do torcedor ocorreu em sua chegada ao estádio o Ahmad bin Ali, antes da estreia do Flamengo na Copa Intercontinental. No caso, a vitória por 2 a 1 sobre o Cruz Azul, na última quarta-feira (10). Na ocasião, ele tentou entrar no local com uma faixa da torcida organizada que faz parte. Para situações que se encaixam neste cenário, o Catar pede uma autorização especial. Entretanto, segundo relatos, o torcedor entregou uma documentação que estava irregular. Com isso, ele não conseguiu acompanhar os dois compromissos do Rubro-Negro até aqui na Copa Intercontinental, os triunfos sobre o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito. Além disso, também não poderá estar presente na final contra o PSG. A propósito, a partida decisiva ocorrerá nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no mesmo estádio o Ahmad bin Ali.