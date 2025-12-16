Talavera x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Na última edição, o Real ficou com o vice-campeonato da competição, perdendo para o Barcelona na final. Por outro lado, nesta edição, o Talavera realiza sua melhor campanha na Copa do Rei, eliminando Rayo Majadahonda e Málaga nas fases anteriores.

Em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Rei da Espanha , o Real Madrid estreia na competição nesta quarta-feira (17). Os merengues começam sua jornada na competição contra o Talavera, da terceira divisão, às 17h, horário de Brasília, na casa do adversário.

Onde assistir

A partida terá transmissão para o Brasil pela ESPN, na TV fechada, e pelo serviço de streaming Disney +.

Como chega o Talavera

Apesar da campanha histórica no torneio, a situação da equipe na temporada não é boa. O Talavera ocupa a penúltima colocação do Grupo 1 da terceira divisão espanhola, com 15 pontos em 16 rodadas, e está na zona de rebaixamento. Para o grande desafio da temporada, o treinador Diego Nogales deve repetir a equipe que venceu o Mérida na última rodada.

Como chega o Real Madrid

Depois de conseguir voltar a vencer na temporada, ao bater o Alavés, o Real tenta manter o equilíbrio dentro da equipe. Para a estreia na Copa do Rei, Xabi Alonso deve utilizar um time mais alternativo, com jogadores que não vêm tendo tantas oportunidades. Há a expectativa que Alaba e Camavinga estejam à disposição para a partida. Por outro lado, Endrick, mais uma vez, não deve ter oportunidade no time titular.

TALAVERA x REAL MADRID

Copa do Rei da Espanha – 3ª fase (jogo único)

Data e horário: 17/12/2025 (quarta-feira), às 17h (de Brasília)

Local: Estádio El Prado, Talavera de la Reina (ESP)

TALAVERA: González; López, Molina, Roig e Rodríguez; Navarro, Doncel e Sánchez; Gallardo, Di Renzo e Gómez. Técnico: Diego Nogales.

REAL MADRID: Lunin; Valverde, Asencio, Rüdiger (Huijsen) e Carreras; Tchouaméni, Arda Güler e Brahim Díaz; Mastantuono, Rodrygo e Gonzalo García. Técnico: Xabi Alonso.

Árbitro: Guillermo Cuadra

Assistentes: Alejandro Estévez e Adrián Díaz