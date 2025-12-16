Presidente do Flamengo faz duras críticas ao Intercontinental

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, considera "absolutamente injusto" o fato de o PSG (FRA) ter apenas uma partida contra três do Fla / Crédito: Jogada 10

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, fez duras críticas nesta terça-feira (16/12) ao sistema de disputa da Copa Intercontinental. Segundo o mandatário rubro-negro, presente no Catar para a decisão desta quarta-feira (17/12), o PSG (FRA) se encontra em vantagem por já entrar direto na final. Para Bap, o regulamento do torneio é algo “absolutamente injusto”, como disse a jornalistas nesta quarta. “Em que pese o calendário do futebol do mundo ter sido muito desafiador nesse ano, e não apenas no Brasil, mas também na Europa, por conta do Mundial (dos EUA), e como consequência a gente ter chegado nessa forma de disputa da Copa Intercontinental, é impossível não dizer que (o regulamento) é absolutamente injusto”, disparou.

Ele reclamou quanto ao fato de o Flamengo estar em sua terceira partida do Intercontinental. Afinal, para chegar à decisão, o Mengão precisou passar do Cruz Azul (MEX) e do Pyramids (EGI) nas quartas e semifinais, respectivamente. "Você ter que jogar três partidas… O Flamengo amanhã vai chegar na partida número 80 (NR: será o 78º jogo) do ano contra um clube que dispensa comentários pela qualidade técnica e que vai jogar uma partida só", analisou. Presidente do Flamengo faz comparação com Brasileirão Ainda de acordo com Bap, não faz sentido um time ter mais jogos que outro dentro de uma mesma competição. Ele comparou com o Brasileirão, criando um exemplo de um time que seria campeão apenas com 19 partidas contra 38 do restante dos times.

“Então isso é tudo menos um torneio. Não existe um torneio, um Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo foi campeão este ano, em que ele só joga 19 vezes e os outros clubes jogam 38”, exemplificou. Por fim, ele celebrou que estejam discutindo o assunto. Bap, assim, crê em mudanças para a próxima temporada, onde acredita que o Flamengo estará lá novamente. “Não faz muito sentido isso, mas eu fico satisfeito que o assunto esteja sendo discutido, e eu espero que haja ajustes para a sequência para 2026, independentemente de o Flamengo estar aqui ou não. Espero que esteja, mas acredito que exista um formato mais justo, que não esse de a gente jogar três partidas e o Paris Saint-Germain uma partida só”, finalizou.