Manchester City x Brentford: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida única válida pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa

A bola volta a rolar na Copa da Liga Inglesa. City e Brentford se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 16h30 (de Brasília), em partida válida pelas quartas de final da Copa da Liga Inglesa. A bola rola no Etihad Stadium, em Manchester, em jogo único valendo vaga na semifinal da competição. Quem avançar conhecerá o seu adversário a partir de um sorteio.

Como chega o Manchester City

O Manchester City vive seu melhor momento na temporada, com cinco vitórias seguidas somando todas as competições. O time é o vice-líder da Premier League e diminuiu a diferença para o Arsenal para somente dois pontos.

Contudo, em entrevista coletiva antes do duelo contra o Brentford, Guardiola explicou a situação do elenco.

Jérémy Doku, que se machucou na partida contra o Real Madrid, na Champions, e ficou de fora do jogo contra o Crystal Palace, na Premier League, é a baixa mais recente. O atacante belga, inclusive, deve ficar afastado dos gramados por cerca de três semanas. Além disso, o treinador espanhol confirmou que John Stones e Rodri também seguem como desfalques.