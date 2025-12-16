Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, participará da 21ª edição do Jogo das Estrelas

Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, participará da 21ª edição do Jogo das Estrelas

Desejo da organização é confirmar a presença de outros integrantes do vitorioso elenco do Rubro-Negro, mas espera fim da Copa Intercontinental
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A 21ª edição do “Jogo das Estrelas” recebeu a confirmação de sua primeira grande atração, o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo. O defensor segue no Catar para a disputa da decisão da Copa Intercontinental contra o PSG, nesta quarta-feira (17). Inclusive, o jogo beneficente, que conta com a organização de Zico e seus familiares, ganhou prestígio. Afinal, esse ano passou a fazer parte do Guia Oficial e do Roteiro Turístico do município do Rio de Janeiro.

A intenção dos organizadores da partida solidária é conseguir a resposta positiva de outros jogadores deste elenco vitorioso do Rubro-Negro. Especialmente com as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Entretanto, os responsáveis pela organização esperam o término da Copa Intercontinental para dar prosseguimento às tratativas.

Jogadores notáveis e ídolos do Flamengo estarão presentes

Entre os integrantes da última geração gloriosa do time da Gávea, que venceu a maioria dos títulos da temporada sob o comando de Jorge Jesus, foi o ex-lateral-direito Rafinha. Outros ilustres jogadores profissionais e que atuaram pelo Rubro-Negro, assim como outros ídolos da equipe carioca, também garantiram que estarão presentes.

No caso, o atacante Adriano Imperador, nomes como Júnior, Aldair, Jorginho, Djalminha, Renato Gaúcho, Sávio, Ibson e Petkovic. Os ex-meias Zé Roberto e Denílson, que tiveram rápidas passagens pelo clube, estarão presentes mais uma vez, assim como o ex-meia Silas e o ex-atacante Grafite. Em relação às atrações dos jogadores internacionais, a organização mantém em sigilo.

Antes mesmo da primeira confirmação de impacto, mais de 25 mil ingressos já foram vendidos pelo site jogodasestrelas.futebolcard.com. Seguindo regulamentação vigente no país, o acesso ao estádio será exclusivamente por biometria facial. Os setores Sul e Norte custam R$ 50, com R$ 25 a meia-entrada. Já o setor Leste está com o valor de R$ 80 (R$ 40 a meia), com o setor Oeste inferior a R$ 100 (R$ 50 a meia). As gratuidades estarão disponíveis a partir do dia 21 às 10h.

No dia 27 a abertura dos portões se dará às 14h (de Brasília), com o Jogo dos Artistas marcado para as 16h e o jogo principal, às 18h30.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar