Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo chega perto de meio bilhão de reais só em premiação em 2025

Flamengo chega perto de meio bilhão de reais só em premiação em 2025

Multicampeão na temporada, clube carioca já angariou cerca de R$ 421 milhões em competições disputadas no ano
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Perto de bater os R$ 2 bilhões de receita em 2025, o Flamengo já supera os R$ 400 milhões só em premiações de competições disputadas no ano. Caso vença o Intercontinental, em final que ocorrerá nesta quarta (17/12), em Doha, no Catar, o Rubro-Negro atingirá R$ 428 milhões nestes quesitos.

Afinal, a equipe foi longe em praticamente todos os torneios que disputou. Começou o ano angariando já R$ 11 milhões por vencer a Supercopa do Brasil sobre o Botafogo, em fevereiro. O Carioca, por sua vez, não gera premiação. Mais tarde, o time participou do Mundial de Clubes da Fifa, levantando incríveis R$ 150,6 milhões nos quatro jogos que realizou nos Estados Unidos.

LEIA MAIS: Presidente do Flamengo faz duras críticas ao Intercontinental

Na Copa do Brasil, o valor foi baixo, visto que o Flamengo caiu logo nas oitavas de final: R$ 5,95 milhões. Mas, ao conquistar o Brasileirão e a Libertadores entre o fim de novembro e o começo de dezembro, arrecadou mais R$ 233,8 milhões. Foram R$ 55 milhões (valor não oficial) pelo torneio nacional e R$ 178,8 pela competição continental.

Valores conquistados pelo Flamengo assombram

Por fim, ao disputar o Intercontinental e alcançar a final, o Flamengo já garantiu 4 milhões de dólares, ou seja: cerca de R$ 21,6 milhões. Se vencer o PSG, ganha mais um milhão de dólares (R$ 5,5 milhões), chegando aos R$ 428 milhões.

“A superioridade de Flamengo é fruto de duas coisas muito claras: tamanho econômico e organização, com as finanças equilibradas e a estrutura fortalecida, ampliando assim as receitas. O que sustenta o Flamengo é exatamente essa combinação entre abundância de recursos e organização. Ele iniciou essa transformação há cerca de dez anos, abrindo mão de títulos e evitando loucuras no começo. Eles se organizaram, reduziram ou quitaram dívidas, investiram em base e infraestrutura”, avalia Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia durante o processo da SAF do clube com o Manchester City e atual CEO da Squadra Sports, primeira plataforma de multiclubes no Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar