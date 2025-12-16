Flamengo chega perto de meio bilhão de reais só em premiação em 2025

Afinal, a equipe foi longe em praticamente todos os torneios que disputou. Começou o ano angariando já R$ 11 milhões por vencer a Supercopa do Brasil sobre o Botafogo, em fevereiro. O Carioca, por sua vez, não gera premiação. Mais tarde, o time participou do Mundial de Clubes da Fifa, levantando incríveis R$ 150,6 milhões nos quatro jogos que realizou nos Estados Unidos.

Perto de bater os R$ 2 bilhões de receita em 2025, o Flamengo já supera os R$ 400 milhões só em premiações de competições disputadas no ano. Caso vença o Intercontinental, em final que ocorrerá nesta quarta (17/12), em Doha, no Catar, o Rubro-Negro atingirá R$ 428 milhões nestes quesitos.

LEIA MAIS: Presidente do Flamengo faz duras críticas ao Intercontinental

Na Copa do Brasil, o valor foi baixo, visto que o Flamengo caiu logo nas oitavas de final: R$ 5,95 milhões. Mas, ao conquistar o Brasileirão e a Libertadores entre o fim de novembro e o começo de dezembro, arrecadou mais R$ 233,8 milhões. Foram R$ 55 milhões (valor não oficial) pelo torneio nacional e R$ 178,8 pela competição continental.

Valores conquistados pelo Flamengo assombram

Por fim, ao disputar o Intercontinental e alcançar a final, o Flamengo já garantiu 4 milhões de dólares, ou seja: cerca de R$ 21,6 milhões. Se vencer o PSG, ganha mais um milhão de dólares (R$ 5,5 milhões), chegando aos R$ 428 milhões.

“A superioridade de Flamengo é fruto de duas coisas muito claras: tamanho econômico e organização, com as finanças equilibradas e a estrutura fortalecida, ampliando assim as receitas. O que sustenta o Flamengo é exatamente essa combinação entre abundância de recursos e organização. Ele iniciou essa transformação há cerca de dez anos, abrindo mão de títulos e evitando loucuras no começo. Eles se organizaram, reduziram ou quitaram dívidas, investiram em base e infraestrutura”, avalia Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia durante o processo da SAF do clube com o Manchester City e atual CEO da Squadra Sports, primeira plataforma de multiclubes no Brasil.