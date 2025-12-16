Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fifa anuncia ingressos mais baratos após críticas aos preços da Copa do Mundo

Entidade lança nova categoria a US$ 60 por jogo e deixa distribuição sob responsabilidade das federações
A forte repercussão negativa causada pelos preços elevados dos ingressos para a Copa do Mundo fez a Fifa decidir rever sua política de valores. Dessa maneira, a entidade criou uma nova faixa de preços e vai disponibilizar cerca de mil entradas por partida ao custo de 60 dólares, o equivalente a aproximadamente R$ 330, para os torcedores.

A mudança ocorreu nesta terça-feira (16), com a criação do chamado “nível de entrada para fãs”. A tentativa de visa reduzir as críticas vindas de diferentes partes do mundo. Desde a divulgação inicial dos preços, em outubro, e após os reajustes, torcedores e especialistas passaram a considerar os valores os mais altos da história do torneio. Para a final, por exemplo, o ingresso mais barato ultrapassa os 3.500 euros (cerca de R$ 22.500).

De acordo com a Fifa, a distribuição desses bilhetes ficará sob responsabilidade das federações nacionais.

“Cada federação definirá como será o processo de solicitação e os seus próprios requisitos e critérios de escolha. Isso é necessário para garantir que esses ingressos sejam destinados especificamente para torcedores fiéis com um vínculo próximo com a sua seleção”, explicou a entidade em comunicado enviado à imprensa.

A Copa do Mundo acontece entre os dias 11 de junho e 19 de julho, com jogos distribuídos entre Estados Unidos, Canadá e México.

