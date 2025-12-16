Braithwaite notifica o Grêmio e cobra dívida milionária

Atacante dinamarquês segue em recuperação de grave lesão no tendão de Aquiles e deve voltar a jogar somente a partir de abril

Martin Braithwaite cobra o Grêmio uma dívida que corre desde 2024. Assim, o atacante notificou o clube em cerca de R$ 7 milhões. Caso o pagamento não seja feito, há a possibilidade de rescisão de contrato entre o Imortal e o dinamarquês.

Os valores referem-se a luvas contratuais acordadas quando o jogador assinou com o Grêmio, em julho de 2024, de acordo com o jornalista Cesar Cidade Dias. A nova diretoria não quis se pronunciar sobre o caso.

O novo CEO do Grêmio, Alex Leitão, confirmou que o clube possui dívidas com os jogadores, relativas aos vencimentos de dezembro e o 13º salário. Contudo, o dirigente deu prazo até o fim do ano para quitar as pendências, assim como os débitos que geraram um transfer ban na Fifa.

Brithwaite está fora de ação no Grêmio desde o dia 13 de setembro, quando rompeu o tendão de Aquiles na derrota para o Mirassol, na Arena, em jogo do Campeonato Brasileiro. O dinamarquês deve retornar aos campos a partir de abril. Dessa maneira, segue em tratamento com a fisioterapia durante o período de férias. O vínculo com o Imortal se encerra em julho de 2027.

