Palmeiras perde para o Corinthians, mas aproveita vantagem e é campeão do Paulistão Feminino

Palestrinas perdem a volta, no Canindé, com gol de Gabi Zanotti, entretanto ficam com a taça depois da goleada por 5 a 1 no jogo de ida / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras perdeu para o Corinthians por 1 a 0, no jogo de volta da final do Paulistão feminino, mas se sagrou campeão, neste domingo (14), no Canindé. Assim, a equipe, que havia goleado por 5 a 1 na idade, jogou com o regulamento debaixo dos braços para ficar com a taça. Gabi Zanotti estufou a rede para as Brabas, de pênalti, contudo não foi suficiente para reverter a situação. Nesse sentido, o Alviverde conquistou o bicampeonato consecutivo e o quarto título na história do Campeonato Paulista da categoria. Além da campanha de 2025, também ergueu a taça em 2001, 2022 e 2024.

Igualdade no marcador Com a necessidade do resultado, o Corinthians foi para cima e levou perigo nos minutos iniciais. Afinal, Andressa fez o passe para Jhonson, pela direita, que livre de marcação bateu cruzado, rente à trave de Tapia. O Palmeiras, por sua vez, assustou com Tainá Maranhão, que soltou a bomba por cima da meta de Lelê. Em outro lance, Amanda Gutierres recebeu, sozinha, pela esquerda, mas na hora de finalizar pegou mal na bola. Já Tainá Maranhão avançou pela direita e bateu cruzado para boa defesa de Lelê. No rebote Gutierres teve nova chance de finalizar, entretanto parou na arqueira das Brabas. Ainda no primeiro tempo, após escanteio, Tapia tirou de soco. Na sobre, Érika cabeceou para a defesa da goleira das Palestrinas. A chance mais clara do Timão saiu dos pés de Duda Sampaio, que depois da tabela com Vic, ficou cara a cara com Tapia, mas desperdiçou.

Brabas na frente, mas sem a taça Na volta do intervalo, as Brabas abriram o placar. Gabi Zanotti dividiu com Tapia na área e sofreu falta de Pati Maldaner. Gabi Zanotti foi para a cobrança e, com categoria, colocou a bola no canto esquerdo para abrir o placar. Ao longo do segundo tempo, o Palmeiras segurou o resultado e não deixou as adversárias se empolgarem com a vantagem. Tanto que tiveram uma grande chances, que saiu dos pés de Raíssa Bahia para boa defesa de Lelê. Depois de boa jogada, Espinales marcou de voleio na pequena área, mas estava em posição de impedimento. Por fim, as Palestrinas seguraram o resultado e ficaram com a taça pela quarta vez em sua história.