Zagueiro do Atlético passa por cirurgia na mão direita

Ivan Román sofreu fratura no local quando defendia a seleção do Chile, mas decidiu passar pelo procedimento ao fim da temporada
O zagueiro Ivan Román passou por uma cirurgia na mão direita para corrigir uma fratura no local. O defensor do Atlético e da seleção chilena informou que o procedimento ocorreu de forma satisfatória.

A lesão ocorreu justamente quando defendia o Chile na Data Fifa de outubro. Assim, adiou a operação em comum acordo com o departamento médico do Galo e atuou pela equipe até o fim da temporada.

Aliás, Ivan Román, de apenas 19 anos, desembarcou em Belo Horizonte em fevereiro deste ano para defender o Atlético. Até o momento, disputou 16 partidas pelo clube.

Na última semana, o presidente do Palestino, do Chile, revelou que o clube acionou a Fifa alegando que o Atlético não quitou a primeira parcela da contratação do jovem defensor. Segundo Jorge Uauy, o Galo deveria ter quitado 500 mil dólares no dia 30 de setembro.

Ainda de acordo com o mandatário do Palestino, a segunda parcela tem vencimento no dia 30 de janeiro de 2026. A terceira deverá ser quitada em 30 de abril.

Uauy afirmou que o Atlético adquiriu 50% dos direitos de Ivan Román por 1,5 milhão de dólares.

