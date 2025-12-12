Zagueiro do Atlético passa por cirurgia na mão direita

Ivan Román sofreu fratura no local quando defendia a seleção do Chile, mas decidiu passar pelo procedimento ao fim da temporada / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Ivan Román passou por uma cirurgia na mão direita para corrigir uma fratura no local. O defensor do Atlético e da seleção chilena informou que o procedimento ocorreu de forma satisfatória. A lesão ocorreu justamente quando defendia o Chile na Data Fifa de outubro. Assim, adiou a operação em comum acordo com o departamento médico do Galo e atuou pela equipe até o fim da temporada.

LEIA MAIS: Fora dos planos do Atlético, Caio Paulista retorna ao Palmeiras Aliás, Ivan Román, de apenas 19 anos, desembarcou em Belo Horizonte em fevereiro deste ano para defender o Atlético. Até o momento, disputou 16 partidas pelo clube. Na última semana, o presidente do Palestino, do Chile, revelou que o clube acionou a Fifa alegando que o Atlético não quitou a primeira parcela da contratação do jovem defensor. Segundo Jorge Uauy, o Galo deveria ter quitado 500 mil dólares no dia 30 de setembro. Ainda de acordo com o mandatário do Palestino, a segunda parcela tem vencimento no dia 30 de janeiro de 2026. A terceira deverá ser quitada em 30 de abril.