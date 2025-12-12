Vídeo: Ronaldo Romário brilha no futebol europeu. E ele não é brasileiro!

Jogador fez uma bela jogada na vitória de seu time na Liga Conferência e ainda recebeu mais um apelido do locutor espanhol: "Garrincha"

O atacante jamaicano Ronaldo Romário Webster, dono de um nome que por si só chama atenção no mundo do futebol, brilhou nesta quinta-feira (11) na rodada da Liga Conferência. O jogador jamaicano de 24 anos, que atua no Shkendija, da Macedônia, protagonizou uma jogada individual de destaque e rapidamente virou assunto entre torcedores e narradores.

No duelo contra o Slovan Bratislava, Webster disparou com a bola ainda no campo defensivo, superou a marcação e chegou à linha de fundo com facilidade. Logo depois, cruzou com precisão para Spahiu, que completou para o gol no segundo poste, nos acréscimos do primeiro tempo.