Vice-artilheiro da Premier League, brasileiro é eleito jogador do mês

Igor Thiago, do Brentford, ocupa a segunda posição entre os artilheiros na Inglaterra nesta temporada, com 11 gols

Igor Thiago voltou a chamar a atenção e se consolidou entre os principais jogadores da Premier League. O atacante brasileiro, que vive fase artilheira, foi escolhido como o melhor jogador do mês no campeonato inglês. Com 11 gols, ele ocupa a vice-liderança na tabela de artilheiros, atrás apenas de Erling Haaland, que soma 15.

Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Igor vive sua segunda temporada defendendo o Brentford. O desempenho atual ganha ainda mais peso quando se lembra do período difícil que enfrentou em 2024/25, quando praticamente não entrou em campo por causa de uma grave lesão no joelho, seguida de um problema no menisco, que o deixou afastado por quase todo o ano.