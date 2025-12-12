Venda de ingressos para a 21ª edição do Jogo das Estrelas de Zico está aberta

Bilhetes para jogo beneficente custam entre R$ 25 e R$ 100, e entrada no Maracanã, em 27 de dezembro, será exclusivamente por biometria facial / Crédito: Jogada 10

A partida beneficente “Jogo das Estrelas” de Zico virou uma tradição e entrou no “Guia Oficial” e “Roteiro Turístico” da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, a expectativa é de que haja um crescimento do interesse por ingressos a partir da próxima edição, a 21ª. Como já é costume, o evento ocorrerá no Maracanã, no dia 27 de dezembro. Inclusive, a comercialização dos bilhetes já está aberta. Em cumprimento ao regulamento em vigência no Brasil, a entrada no estádio será possível somente através de biometria facial. Etapas necessárias para confirmar presença em jogo beneficente de Zico Assim, não terá outra possibilidade de acessar o local e acompanhar os craques em partida solidária organizada por Zico. Com isso, para adquirir o seu bilhete, o torcedor necessita entrar no site www.jogodasestrelas.bepass.com.br, colocar seu login e senha ou se cadastrar. Para comprar os ingressos é preciso ir no mapa do estádio e escolher o setor de sua preferência. Importante ressaltar que é possível adquirir até no máximo cinco ingressos por usuário.