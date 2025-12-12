Veja as opções de Leonardo Jardim para substituir Villalba no Cruzeiro

Zagueiro sofre contusão ligamentar no tornozelo esquerdo e fica fora do jogo de volta da semi da Copa do Brasil contra Corinthians / Crédito: Jogada 10

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, ganhou uma dor de cabeça nesta sexta-feira (12) para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, na Neo Química. O zagueiro Lucas Villalba teve uma contusão ligamentar no tornozelo esquerdo e desfalca o time. Assim, o treinador tem algumas opções para acionar para duelo decisivo por vaga na decisão do torneio. O zagueiro Jonathan Jesus, de 21 anos, é o favorito para assumir a vaga do experiente zagueiro. Ele já disputou 30 jogos na temporada e contribuiu com um gol e uma assistência. O atleta está em bom momento e já despertou interesse de clubes europeus. Recentemente, o Cruzeiro recebeu uma oferta de R$ 8 milhões de euros (R$ 50,5 milhões) do Zenit, da Rússia, pelo zagueiro. No entanto, as tratativas não avançaram. Pode ser uma oportunidade para buscar a titularidade para 2026.