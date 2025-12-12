Vegetti encerra pior jejum pelo Vasco e transforma Fluminense em uma das suas maiores vítimas

Pela segunda vez no ano, Vegetti ficou oito jogos sem marcar. A última vez que o centroavante argentino tinha marcado ocorreu na vitória sobre o Bragantino por 3 a 0, no dia 26 de outubro, pela 30ª rodada do Brasileirão. Na época, o camisa 99 seguia contramão a boa fase do Vasco. Agora, ambos estavam em má fase juntos.

Artilheiro do Vasco na temporada, Vegetti voltou a brilhar. Afinal, o centroavante argentino marcou o gol da vitória cruz-maltina sobre o Fluminense por 2 a 1 , nesta quinta-feira (11), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Dessa forma, ele encerrou o seu pior jejum com a camisa vascaína.

Vegetti entrou no segundo tempo. Nos acréscimos, mostrou oportunismo para vencer a disputa com Freytes dentro da área e aproveitar o cruzamento de Rayan para marcar o gol da vitória. O resultado, portanto, deu vantagem para o Vasco na semifinal da Copa do Brasil. Assim, o Cruz-Maltino pode até empatar para avançar à final.

Foi o quarto gol de Vegetti contra o Fluminense desde que chegou ao Vasco em 2022. Dessa forma, o Tricolor se tornou a segunda maior vítima do argentino, empatado com o Botafogo. Somente o Fortaleza sofreu mais gols do centroavante (5). Assim, o camisa 99 se consolidou como “carrasco” dos tricolores.

O Vasco volta a enfrentar o Fluminense no próximo domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino joga pelo empate, enquanto o Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de derrota por um gol, a decisão será nos pênaltis.

