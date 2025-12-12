Vasco renova contrato de Rayan até 2028

Protagonista do time na temporada, atacante tinha vínculo até o final de 2026. Agora multa rescisória para o exterior é de 80 milhões de euro / Crédito: Jogada 10

O Vasco anunciou a renovação de contrato de Rayan. O novo vínculo tem duração até dezembro de 2028, enquanto o anterior terminaria no final do ano que vem. Além da extensão contratual, o atacante também recebeu uma aumento salarial considerável, passando a ser um dos jogadores mais bem pagos do elenco. As negociações começaram em julho e as partes tratavam o acordo com otimismo. O pai de Rayan é o ex-zagueiro Valkmar, que jogou no Vasco no final da década de 1990. O ex-atleta jogou com Pedrinho e Felipe e nutre por eles uma grande amizade. Os representantes do atacante sempre se posicionaram com uma postura de parceria, o que tornou o acerto apenas uma questão de tempo.

LEIA MAIS: Vasco é lembrado em postagem do Tottenham, que compara comemorações; veja A multa rescisória para clubes do exterior dobrou de valor, passando para 80 milhões de euros. Dessa forma, o Vasco tem mais tranquilidade para negociar a joia, que já desperta o interesse de gigantes da Europa. Recentemente, o Barcelona apresentou uma proposta, considerada baixa. O Bayern de Munique também está interessado, monitora o jogador de perto, mas ainda não fez oferta. Rayan tem 19 anos e é considerado a maior revelação do Vasco desde o surgimento de Coutinho. Neste temporada, o atacante desabrochou sob o comando de Fernando Diniz. São 20 gols na temporada, 17 sob o comando do treinador. Nascido e criado na Barreira do Vasco, Rayan chegou ao clube aos 6 anos de idade e desde muito novo já de destacava. O atacante soma convocações por todas as Seleções de Base e foi o jogador mais jovem a entrar em campo no Século 21.