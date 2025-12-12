Vai jogar? Corinthians faz mistério sobre situação de Yuri Alberto

Timão não divulga resultado de exames e nem imagens do jogador, que é preparado para jogar a decisiva partida contra o Cruzeiro

O Corinthians esconde o jogo e faz mistério com relação à escalação de Yuri Alberto no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil diante do Cruzeiro, no próximo domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. Afinal, o Timão não revelou o resultado dos exames feitos pelo atacante.

Aliás, o clube também não divulgou imagens do jogador durante os treinos de quinta e sexta-feira no CT Joaquim Grava. Assim, Yuri Alberto ficou na parte interna, enquanto os titulares fizeram uma atividade leve no gramado, seguida de trabalhos regenerativos.

A presença de Yuri Alberto deve ser confirmada no treino deste sábado, o último antes da decisiva partida. O Corinthians tem otimismo sobre a chance de ele atuar diante do Cruzeiro.

O atacante já vinha sofrendo com uma sobrecarga na musculatura adutora da perna esquerda e um incômodo na região do púbis. Contudo, as dores se intensificaram, e Yuri Alberto pediu substituição no segundo tempo contra a Raposa.

Aliás, o Corinthians não pretende atualizar a situação clínica do camisa 9 antes do duelo contra o Cruzeiro.