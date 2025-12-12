Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vai jogar? Corinthians faz mistério sobre situação de Yuri Alberto

Timão não divulga resultado de exames e nem imagens do jogador, que é preparado para jogar a decisiva partida contra o Cruzeiro
Autor Jogada 10
Tipo Notícia

O Corinthians esconde o jogo e faz mistério com relação à escalação de Yuri Alberto no segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil diante do Cruzeiro, no próximo domingo (14), às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena. Afinal, o Timão não revelou o resultado dos exames feitos pelo atacante.

Aliás, o clube também não divulgou imagens do jogador durante os treinos de quinta e sexta-feira no CT Joaquim Grava. Assim, Yuri Alberto ficou na parte interna, enquanto os titulares fizeram uma atividade leve no gramado, seguida de trabalhos regenerativos.

A presença de Yuri Alberto deve ser confirmada no treino deste sábado, o último antes da decisiva partida. O Corinthians tem otimismo sobre a chance de ele atuar diante do Cruzeiro.

O atacante já vinha sofrendo com uma sobrecarga na musculatura adutora da perna esquerda e um incômodo na região do púbis. Contudo, as dores se intensificaram, e Yuri Alberto pediu substituição no segundo tempo contra a Raposa.

Aliás, o Corinthians não pretende atualizar a situação clínica do camisa 9 antes do duelo contra o Cruzeiro.

Corinthians não deve ter o retorno de volante

Por outro lado, o Timão não deve contar mais uma vez com Raniele. O volante tem um edema no tornozelo esquerdo sofrido no último domingo, em partida contra o Juventude, e segue sem treinar com os companheiros. Apesar disso, fará tratamento intensivo para ficar à disposição para domingo.

O Corinthians joga pelo empate na Neo Química Arena para avançar à final da Copa do Brasil. Afinal, venceu no Mineirão por 1 a 0. Uma derrota por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. O vencedor deste confronto enfrenta o ganhador de Vasco e Fluminense. Na primeira partida, na última quinta-feira, o Cruz-Maltino venceu o Tricolor, de virada, por 2 a 1.

Corinthians

