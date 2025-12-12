Único reserva de Rossi no Flamengo é sobrevivente do incêndio do Ninho

Único reserva de Rossi no Flamengo é sobrevivente do incêndio do NinhoCom liberação de Matheus Cunha para retornar ao Brasil, Dyogo Alves é única opção a Rossi no Fla; goleiro foi titular contra o Mirassol
Ao liberar o goleiro Matheus Cunha para acompanhar ao nascimento de seu filho, no Rio de Janeiro, o Flamengo ficou apenas com Rossi e o jovem Dyogo Alves como opções para arqueiros no Intercontinental. Dyogo, aliás, é sobrevivente do incêndio do Ninho do Urubu, ocorrido em fevereiro de 2019, que deixou dez vítimas fatais. Ele é um dos três jogadores que sobreviveram, mas ficaram feridos, passando por tratamento nos dias seguintes à tragédia. Além disso, é o único do trio que segue no Rubro-Negro.
Assim, como Matheus Cunha não retornará e a Fifa não permite novos inscritos no torneio, o Flamengo ficará apenas com Rossi e Dyogo como opções. Cunha, aliás, deixará o Rubro-Negro para juntar-se ao Cruzeiro a partir de 2026 após assinar pré-contrato.
Dyogo Alves surgiu no Flamengo
Dyogo Alves, de 21 anos, começou a carreira no Flamengo. Contratado em 2019 para o sub-15, o arqueiro – anteriormente conhecido como Francisco Dyogo – foi subindo de categoria até chegar ao sub-20. Entre suas conquistas estão o Brasileirão Sub-17 e a Copa do Brasil Sub-17 (2021), além do Brasileirão Sub-20 (2023) e o Intercontinental Sub-20 (2024). Dyogo, aliás, foi titular na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Olympiacos, no Maracanã, em 24 de agosto de 2024.
No profissional, já colocou em seu currículo o Brasileirão de 25 e os Cariocas de 24 e 25. Ele agarrou em três partidas do Estadual deste ano, além de ter sido o titular no jogo contra o Mirassol, no último sábado (6/12). Foi quando o elenco do Fla já estava a caminho de Doha para a disputa do Intercontinental, mandando um time alternativo, visto que vencera o Brasileirão com uma rodada de antecedência. A partida ficou no 3 a 3.