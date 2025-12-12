Único reserva de Rossi no Flamengo é sobrevivente do incêndio do Ninho

Com liberação de Matheus Cunha para retornar ao Brasil, Dyogo Alves é única opção a Rossi no Fla; goleiro foi titular contra o Mirassol / Crédito: Jogada 10

Ao liberar o goleiro Matheus Cunha para acompanhar ao nascimento de seu filho, no Rio de Janeiro, o Flamengo ficou apenas com Rossi e o jovem Dyogo Alves como opções para arqueiros no Intercontinental. Dyogo, aliás, é sobrevivente do incêndio do Ninho do Urubu, ocorrido em fevereiro de 2019, que deixou dez vítimas fatais. Ele é um dos três jogadores que sobreviveram, mas ficaram feridos, passando por tratamento nos dias seguintes à tragédia. Além disso, é o único do trio que segue no Rubro-Negro. Assim, como Matheus Cunha não retornará e a Fifa não permite novos inscritos no torneio, o Flamengo ficará apenas com Rossi e Dyogo como opções. Cunha, aliás, deixará o Rubro-Negro para juntar-se ao Cruzeiro a partir de 2026 após assinar pré-contrato.