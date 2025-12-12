Santos encaminha a venda do atacante Guilherme

Restando apenas a assinatura do contrato, jogador deve deixar o Peixe e e defender o Houston Dynamo, dos Estados Unidos

Embora o contrato ainda não tenha sido assinado, todas as bases da negociação já foram definidas verbalmente. Assim, o desfecho deve estar sendo confirmado nos próximos dias.

O Santos está perto de oficializar a saída de seu artilheiro na temporada. O clube encaminhou a venda de Guilherme ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos, por US$ 2,1 milhões (aproximadamente R$ 11 milhões). A proposta supera a oferta inicial dos norte-americanos, que girava em torno de R$ 9 milhões.

Aos 30 anos, Guilherme está nos Estados Unidos durante as férias e demonstra entusiasmo com a possibilidade de defender o Dynamo. O atacante completou duas temporadas no Santos, em trajetória marcada por altos e baixos, e nunca contou com unanimidade entre os torcedores.

Mesmo assim, a diretoria alvinegra desejava mantê-lo. O jogador encerrou 2025 como artilheiro da equipe, com 14 gols, e teve papel relevante no setor ofensivo. Porém, no meio do ano, quando recebeu consultas de outros clubes, a cúpula santista pediu sua permanência até o fim da disputa do Brasileirão e fez um acerto de cavalheiros: não colocaria obstáculos caso surgissem novas propostas. Agora, o clube cumpre a palavra.

A passagem de Guilherme no Santos

Guilherme chegou ao Santos no fim de 2023, em uma operação que envolveu a troca do volante Dodi com o Grêmio e o empréstimo do meia-atacante Soteldo. Com isso, o Peixe não precisou arcar com custos de aquisição. Seu contrato tinha validade até dezembro de 2026.

Pelo Santos, o atacante acumula 94 partidas e 27 gols, além dos títulos da Série B de 2024 e da artilharia do Paulistão 2025. Com a negociação avançada, Guilherme deve iniciar um novo capítulo da carreira na Major League Soccer.