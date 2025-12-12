Salah volta a ser relacionado no Liverpool após conversa com Arne Slot

Mohamed Salah voltou a ser relacionado pelo Liverpool para o jogo deste sábado (13) contra o Brighton, pela Premier League. A decisão veio após uma conversa direta com o técnico Arne Slot, que ajudou a esfriar o clima tenso que tomou conta do clube nos últimos dias, segundo informações do ‘The Times’.

A semana foi turbulenta para o atacante de 33 anos. Isto porque no último sábado, após começar mais uma vez no banco, Salah declarou publicamente que sua relação com Slot estava “quebrada” e que vinha sendo tratado como culpado pela má fase da equipe. A frustração acumulou-se após três partidas seguidas como reserva e terminou com sua exclusão do jogo da Champions contra a Inter de Milão, na última terça-feira (9), quando o Liverpool venceu por 1 a 0.

Em meio à preparação para esse duelo, Salah chegou a postar uma foto treinando sozinho e, pouco depois, encontrou-se em Londres com o ex-capitão dos Reds, Jordan Henderson, hoje no Brentford. Paralelamente, dirigentes do clube, o jogador e seu agente, Ramy Abbas, mantiveram várias conversas internas. Ao mesmo tempo, surgiam novos sinais de interesse de clubes da Arábia Saudita, entre eles o Al Ittihad, que já havia tentado contratá-lo por 170 milhões de euros em 2023.

O clima era tão pesado que Salah chegou a encarar o jogo deste sábado como possível despedida de Anfield. Ele teria até convidado a mãe para assistir à partida caso fosse, de fato, sua última após oito anos e meio defendendo o Liverpool.

Arne Slot e Salah tiveram reunião no centro de treinamentos

Mas a situação acalmou, ao menos em parte, na manhã desta sexta-feira (12). Slot e Salah se encontraram no centro de treinamentos e chegaram a um entendimento que permitiu reintegrar o atacante ao grupo. Apesar disso, o clube pretende seguir trabalhando em algumas pendências enquanto Salah estiver com a seleção egípcia na Copa Africana de Nações, cuja final acontece em 18 de janeiro.