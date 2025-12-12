Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Róger Guedes renova contrato com o Al-Rayyan

Brasileiro estendeu em um ano o seu vínculo e agora está ligado ao clube do Catar até julho de 2027
Alvo de clubes brasileiros na última janela de transferências, 0 atacante brasileiro Róger Guedes acertou sua renovação de contrato com o Al-Rayyan. Dessa maneira, o jogador ficará no clube do Catar até julho de 2027.

Contratado em 2023 junto ao Corinthians, Róger Guedes soma 79 jogos e 77 participações em gols pela equipe. Na atual temporada, entrou em campo 38 vezes, com 41 gols e seis assistências.

O Al-Rayyan executou uma cláusula de renovação do vínculo que iria até julho de 2026. Assim, estendeu o compromisso com o atacante até julho de 2027. Além disso, o clube apresentou um projeto de valorização salarial e uma possibilidade, após o período do novo contrato, de defender a seleção do Catar no próximo ciclo para a Copa do Mundo de 2030. As negociações ocorrem diretamente com o empresário Paulo Pitombeira.

Na metade da temporada, o Grêmio acenou com algumas propostas, que foram recusadas pelo clube catari. O jogador sofreu também forte assédio de times árabes através do PIF. O Flamengo, por sua vez, chegou a fazer uma sondagem para saber das cifras de uma possível negociação. Porém, entendeu o cenário como difícil, visto o bom momento e a valorização do clube em relação ao jogador.

No jogo mais recente do clube, Róger Guedes demonstrou um dos motivos pela forte procura na metade do ano: fez dois gols e decidiu mais um jogo pelo Al-Rayyan, ajudando a equipe a superar o Al Sadd por 5 a 3 na QSL Stars Cup.

