Racing x Estudiantes: onde assistir, escalações e arbitragem

O título do Clausura do Campeonato Argentino vai se definir no próximo sábado (13). Em partida única, Racing e Estudiantes definem a equipe que ocupará o posto de Argentina 3 dentre os classificados para a Libertadores 2026. O embate em questão ocorre às 21h (de Brasília) no moderno Estadio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero. Onde assistir O duelo que vale título nacional no país vizinho será transmitido pela ESPN 4 e pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Racing Classificado em terceiro lugar no Grupo A da fase classificatória, a Academia percorreu caminho onde eliminou nada mais nada menos do que os dois clubes mais populares do país. Nas oitavas, derrubou o River Plate, no Cilindro, em um eletrizante 3 a 2 conseguido graças a gol nos acréscimos do segundo tempo. Após tirar o Tigre, nas quartas, teve de encarar o Boca Juniors, em La Bombonera. A vaga na final veio com triunfo por 1 a 0, graças a Adrian Martínez, marcando na reta final do tempo complementar. Para a formação da final, o técnico Gustavo Costas tem como dúvida o lado direito de campo. Entre as opções, o estilo de maior contenção e segurança defensiva de Facundo Mura ou a vocação aguda no ataque de Gastón Martirena. Como chega o Estudiantes Na mesma chave que seu oponente na decisão, o Pincharrata teve caminho dificultado pela própria campanha na primeira fase. Isso porque, como passou em oitavo do Grupo B, fez todos os jogos do mata-mata na condição de visitante.