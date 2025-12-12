Preto rebate críticas e defende convocação do Brasil para a Kings League Nations

Segundo Preto, a repercussão negativa após o anúncio da lista não refletiu a real qualidade dos nomes chamados. Para ele, as críticas surgiram antes mesmo de qualquer análise mais profunda das opções técnicas disponíveis.

O auxiliar técnico Preto, que fará dupla com Dudu Oliveira no comando da Seleção Brasileira durante a Kings Cup World Nations, saiu em defesa do trabalho realizado na convocação dos 13 jogadores que representarão o país na Copa do Mundo da Kings League. Em participação em um podcast, o comandante demonstrou incômodo com as reações iniciais do público, que priorizaram questionamentos sobre ausências em vez de destacar a força do elenco escolhido.

“Vamos falar de Seleção Brasileira. Em vez de comentar da Seleção que os 13 são muito bons, a primeira coisa que falam é ‘quem faltou na Seleção?’ Já quer gerar polêmica. Quem que deveria estar ali? Toda parte… Estamos muito bem representados. Olha o que esse time pode chegar, pode ter o título. Mas as primeiras reações… Ah, quem que faltou? Ah, fulano de tal joga tênis. Fulano de tal joga ping-pong. Fulano de tal deve ser americano. Só pra queimar. E às vezes as pessoas não acompanham e entram no embalo. Porque um comentou e também comentou. Ah, é sempre assim. Ah, é panela. É isso, é aquilo. E realmente, eu vou defender e vou falar. Realmente foi escolhido os melhores. Foi escolhidas as preferências.”

Técnicos da Kings League vão além das atuações

Além disso, Preto destacou que, para avaliar uma convocação, é preciso ir além da visão de torcedor, entendendo aspectos táticos, funções e necessidades específicas da equipe. Ele disse que costuma responder a críticas com perguntas para mostrar como muitos comentários não têm fundamento.

“Você tem que entender que quando você vai fazer uma crítica, você tem que dominar o assunto e entender sobre o que você vai falar. Se você vai falar sobre uma convocação, você tem que ter um olhar clínico de treinador. Não de torcedor. E aí, às vezes, eu pergunto. Ah, faltou quem? Ah, faltou ‘A’. Então, quem você colocaria no lugar? Aí eu vou trocando a conversa em perguntas. Então, quem você colocaria nesse? E aí você vê que a resposta tem nada a ver, que são posições diferentes. Só porque o cara teve um grande destaque.”

O auxiliar reforçou que a comissão técnica está satisfeita com o grupo formado e acredita que o Brasil chega forte para disputar o título da Kings Cup World Nations, competição que reunirá seleções de vários países da liga criada por Gerard Piqué. Segundo ele, a missão será transformar o talento individual do elenco em um time competitivo e dentro da identidade que o público espera ver vestindo a camisa da seleção.