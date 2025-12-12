Plata, do Flamengo, admite “pior momento da carreira”; saiba

Atacante ainda não esquece fato de ter desfalcado o Rubro-Negro na final da Libertadores, contra o Palmeiras; veja o que ele disse / Crédito: Jogada 10

O atacante Gonzalo Plata deu declarações sinceras aos jornalistas presentes no treino do Flamengo nesta sexta-feira (12/12), véspera do jogo contra o Pyramids (EGI), pela semifinal do Intercontinental. O jogador, ausência na grande final da Libertadores contra o Palmeiras por cumprir suspensão, lamentou o fato, revelando, assim, ter passado pelo pior momento de sua carreira. “Foi muito difícil, passei por momentos ruins. Foi o pior momento da minha carreira, nunca tive esse momento de ficar muito tempo expulso em sequência. Acho que em todo ano não tive amarelo no Flamengo, mas teve três ou quatro jogos que foram os piores da minha vida. Tanto no individual como no coletivo, porque sei que prejudiquei muito o time. Pela confiança que tenho aqui e que o Filipe (Luís) me dá todos os dias, os companheiros também, que fazem brincadeiras para eu me sentir melhor aqui. Tenho minha família que está no Rio e me ajudou muito. Agora estou aqui, minha cabeça mais aliviada e tentando fazer meu trabalho de novo”, revelou Plata, expulso de maneira direta contra o Racing (ARG), na semifinal.

LEIA MAIS: Flamengo: Filipe Luís pode mandar Pedro a campo contra o Pyramids Flamengo é favorito? Sobre o jogo contra os egípcios, o jogador, então, admitiu o favoritismo do Flamengo. Afinal, segundo o próprio, o time se prepara forte para chegar na decisão e até mesmo vencer. “Acho que muito mais uma obrigação pelo o que o Flamengo é no Brasil, no mundo… Todo mundo sabe o que o Flamengo representa. Todo mundo sabe que é o Flamengo. A gente tem que entrar no jogo pensando em ganhar. Estamos nos preparando há um ano para isso. Faltam dois jogos. Se estivermos concentrados, vai dar certo. Pelo que já escutei, temos, tipo, uma obrigação de ganhar esse torneio. Mais pelo trabalho que temos feito desde janeiro e sabemos que faltam só dois jogos”, disse. Atacante de volta ao Catar Gonzalo Plata, aliás, já atuou no Catar: em 2023, ele defendia o Al-Sadd antes de acertar com o Flamengo. Por lá, o atacante de 25 anos atuou em 33 partidas, anotando 12 gols e contribuindo com oito assistências. No Fla desde 2024, o jogador tem sete gols e dez assistências em 68 aparições, aliás.