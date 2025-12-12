Palmeiras descarta volta de Naves e mantém busca por zagueiro para 2026

A decisão não passa pelo desempenho do defensor no Alverca, mas sim pela convicção de que interromper o empréstimo poderia atrapalhar o processo de maturação do jogador.

Em meio ao planejamento para a temporada de 2026, o Palmeiras definiu que irá ao mercado em busca de um novo zagueiro. Embora tenha à disposição um atleta formado na Academia e em grande fase em Portugal, a diretoria não cogita repatriar Naves neste momento.

Aos 23 anos, Naves vive sua melhor fase na Europa. Titular absoluto do Alverca, recém-promovido à elite do futebol português, o zagueiro participou de 14 dos 15 jogos da equipe na temporada. Além disso, se tornou peça-chave na campanha surpreendente que colocou o time na 9ª colocação, bem distante da luta contra o rebaixamento prevista no início do ano. O brasileiro já foi eleito quatro vezes para a seleção da rodada da liga e também integrou o time ideal de setembro.

Apesar do destaque, a comissão técnica e o Departamento de Futebol do Palmeiras não consideram trazê-lo de volta agora. Internamente, o entendimento é claro. Afinal, o empréstimo para o futebol português foi pensado justamente para dar sequência de jogos ao defensor, algo que ele não conseguiu em quase três anos como profissional no clube, período em que disputou apenas 41 partidas.

O Verdão entende que o momento atual de Naves não pode estar sendo interrompido. O empréstimo ao Alverca vai até 30 de junho de 2026, sem opção de compra. Além disso, o Palmeiras se considera protegido contratualmente, já que o zagueiro tem vínculo no Verdão até dezembro de 2028. A ideia é que, ao fim desse período, ele retorne mais consolidado ou gere retorno financeiro importante em uma possível venda.

Palmeiras segue de olho no mercado

Enquanto isso, o clube segue no mercado em busca de um reforço imediato para o setor. O elenco atual conta com Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, que já foi comprado de forma definitiva, Benedetti e Micael . Desses, o último não convenceu após chegar por cerca de R$ 25 milhões e integra a lista de possíveis saídas, abrindo espaço para a chegada de mais um defensor.