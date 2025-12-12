Oscar marca reunião com o São Paulo e deve confirmar aposentadoria

Meia deve encerrar sua carreira no futebol após sofrer uma síncope vasovagal em novembro. Tricolor deve oferecer cargo dentro do clube / Crédito: Jogada 10

O futuro de Oscar no futebol pode estar chegando a um ponto decisivo. O meia confidenciou a pessoas próximas que considera se aposentar e deve se reunir com a diretoria do São Paulo nos próximos dias para tratar do assunto. A possibilidade ganhou força após o atleta sofrer uma síncope vasovagal em novembro, episódio que preocupou o departamento médico tricolor e mudou o panorama para 2026. A informação é da ”Espn”. Desde que retornou ao Brasil em meio à grande expectativa, Oscar enfrentou uma série de dificuldades físicas. Em 2025, conseguiu atuar apenas 21 vezes, somando dois gols e cinco assistências, desempenho abaixo do que o clube imaginava para um jogador contratado para ser referência técnica e criativa no meio-campo.