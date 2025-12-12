Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Oscar marca reunião com o São Paulo e deve confirmar aposentadoria

Meia deve encerrar sua carreira no futebol após sofrer uma síncope vasovagal em novembro. Tricolor deve oferecer cargo dentro do clube
O futuro de Oscar no futebol pode estar chegando a um ponto decisivo. O meia confidenciou a pessoas próximas que considera se aposentar e deve se reunir com a diretoria do São Paulo nos próximos dias para tratar do assunto. A possibilidade ganhou força após o atleta sofrer uma síncope vasovagal em novembro, episódio que preocupou o departamento médico tricolor e mudou o panorama para 2026. A informação é da ”Espn”.

Desde que retornou ao Brasil em meio à grande expectativa, Oscar enfrentou uma série de dificuldades físicas. Em 2025, conseguiu atuar apenas 21 vezes, somando dois gols e cinco assistências, desempenho abaixo do que o clube imaginava para um jogador contratado para ser referência técnica e criativa no meio-campo.

O São Paulo, que já previa uma reunião com o atleta para alinhar seu futuro, agora trabalha com cautela. Afinal, a diretoria não estipulou prazo para o retorno do jogador, deixando a reapresentação sob responsabilidade do próprio Oscar, que ainda passa por bateria de exames e lida com o desgaste emocional do episódio.

Pessoas próximas ao meia relatam que a cena do desmaio foi “forte”. Além disso, ele teria ficado cerca de 50 segundos sem pulso no momento da síncope, o que aumentou ainda mais a preocupação.

Oscar pode ”permanecer” no São Paulo

Apesar da possibilidade de despedida dos gramados, Oscar não deve se afastar do São Paulo. O clube estuda criar um projeto para mantê-lo internamente, em funções de bastidores, aproveitando sua experiência e liderança. O contrato do meia com o Tricolor vai até dezembro de 2027. Além disso, qualquer decisão passa também pela avaliação conjunta entre atleta, diretoria e departamento médico.

