Oscar decide encerrar carreira e São Paulo prepara rescisão

Após episódio de síncope e sequência de lesões, meia de 34 anos avisa ao clube que não seguirá em 2026 e deve oficializar aposentadoria / Crédito: Jogada 10

Oscar não voltará a atuar profissionalmente. A decisão, revelada por pessoas próximas ao jogador, já foi informada ao São Paulo, que imediatamente retirou o meia do planejamento para a próxima temporada. Aos 34 anos, o atleta ainda discutirá com a diretoria uma rescisão amigável do contrato, válido até o fim de 2027, mas a tendência é que o anúncio oficial da aposentadoria aconteça em suas redes sociais nos próximos dias. O ponto de virada aconteceu no mês passado, quando Oscar sofreu um mal súbito durante exames prévios à pré-temporada no CT da Barra Funda. O jogador desmaiou e acabou sendo levado de ambulância ao Hospital Israelita Albert Einstein. Lá, permaneceu na UTI, onde recebeu o diagnóstico de síncope vasovagal, uma perda temporária de consciência causada pela queda súbita da pressão arterial e da frequência cardíaca.