Neymar, Lucas e mais: jogadores apoiam mobilização do Flamengo contra grama sintética

A reação de grandes nomes do futebol brasileiro ao debate sobre gramados sintéticos voltou a ganhar força após Neymar, junto a outros jogadores, demonstrar apoio público à mobilização do Flamengo contra esse tipo de superfície. Em post nas redes sociais, o Rubro-Negro apresentou uma lista de “fatos e fakes” sobre a proposta enviada à CBF para o fim da grama artificial.

Nomes como Neymar, Lucas, Danilo e Léo Pereira curtiram a publicação em que o Rubro-Negro rebate diretamente o comunicado de clubes favoráveis ao uso de sintético. O zagueiro do clube, aliás, compartilhou o post em seus stories do Instagram. Vale pontuar que Athletico, Botafogo e Palmeiras estão entre os que defendem o gramado de forma pública.

O camisa 10 do Santos, por exemplo, desfalcou o clube em boa parte das partidas em estádios com grama sintética. Para além da resistência pessoal, seu staff entende que o sintético oferece riscos às condições do jogador.

Publicação do Flamengo

O material em questão detalhou pontos da proposta enviada à CBF e organizou as informações em blocos que diferenciavam fatos de fakes dentro do debate. O clube afirmou que encaminhou uma sugestão técnica de mais de vinte páginas, com metodologia de avaliação, parâmetros específicos e recomendações estruturais para evolução dos campos entre 2026 e 2029.

A publicação sustentou que, ao contrário do que circulou nas últimas semanas, a ideia não tratava de uma retirada imediata dos gramados artificiais. Ou seja, a proposta sugere para um um processo gradativo de substituição por superfícies naturais ou híbridas — em dois anos na Série A e três na Série B.