Modelo, pivô de polêmica com Neymar, expõe segundo exame de DNA da filha e chora

Influenciadora indica que teve um caso com o craque em festa que ocorreu em março deste ano. Ela mostra resultado com 99,9% de compatibilidade
A modelo Nayara Macedo, que também é conhecida como Any Awuada, que ganhou notoriedade após se envolver em polêmica com Neymar, voltou a ganhar repercussão nas redes sociais. A influenciadora deu à luz a sua segunda filha, Maria Vitória, no dia 13 de novembro. Ela opta por manter em sigilo a identidade do pai.

A produtora de conteúdo voltou a se manifestar na internet, dessa vez para divulgar o resultado do segundo teste de DNA de sua filha.

“Esse aqui é o resultado do exame de DNA, que saiu hoje. O outro exame de DNA que eu tinha feito era com a neném na barriga ainda. Então esse aqui é o primeiro exame de DNA que a gente fez com a neném já nascida. Demora para ficar pronto, ficou pronto hoje e eu vou abrir com vocês”, indica Nayara.

Nervosismo e emoção

Posteriormente, Nayara aparece tremendo e claramente emocionada.

“O exame que eu fiz com ela na barriga deu negativo (…). Eu tive que parar o vídeo e chamar minha mãe porque eu passei mal, gente. Apesar de todas as brincadeiras, isso tem muita importância para mim”, frisou a influenciadora.

“Carreguei por muito tempo o peso nas costas, parecia que eu era louca, parecia que eu não sabia quem era o pai da minha filha. Desde o começo, eu sempre soube. Apesar de que eu já sabia, ter um positivo aqui na minha mão é como se saísse um peso nas minhas costas”, complementou.

Por fim, ela faz a leitura do resultado, porém continua sem apontar o nome do pai de Maria Victória.

“Eu estou tampando o nome, mas é aqui: ‘É o pai biológico, com probabilidade de paternidade de 99,99%'”, concluiu a produtora de conteúdo.

 Polêmica com Neymar

O episódio controverso começou quando Nayara afirmou ter participado de uma festa de Neymar em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo, em março deste ano. A modelo, que também trabalha como acompanhante de luxo, contou à época ao SBT que foi contratada para “entreter” o camisa 10 e seus amigos.

De acordo com seu relato, os celulares das convidadas foram confiscados ao chegarem na chácara e, só no local, descobriram que Neymar estava como anfitrião. Any descreveu a festa como um ambiente com bebidas alcoólicas e jogos de pôquer, nos quais os homens distribuíam fichas para as mulheres.

Em sua defesa, Any sustentou que apenas cumpriu seu trabalho e que não havia cometido nenhum delito. Ela confirmou que manteve relações com o jogador naquela noite e, cerca de uma semana depois, revelou publicamente que estava grávida — à época, sem revelar a identidade do pai. Posteriormente, ela ainda foi presa.

Tags

Neymar

