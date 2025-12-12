Modelo, pivô de polêmica com Neymar, expõe segundo exame de DNA da filha e chora

A modelo Nayara Macedo, que também é conhecida como Any Awuada, que ganhou notoriedade após se envolver em polêmica com Neymar, voltou a ganhar repercussão nas redes sociais. A influenciadora deu à luz a sua segunda filha, Maria Vitória, no dia 13 de novembro. Ela opta por manter em sigilo a identidade do pai. A produtora de conteúdo voltou a se manifestar na internet, dessa vez para divulgar o resultado do segundo teste de DNA de sua filha.

“Esse aqui é o resultado do exame de DNA, que saiu hoje. O outro exame de DNA que eu tinha feito era com a neném na barriga ainda. Então esse aqui é o primeiro exame de DNA que a gente fez com a neném já nascida. Demora para ficar pronto, ficou pronto hoje e eu vou abrir com vocês”, indica Nayara. Nervosismo e emoção Posteriormente, Nayara aparece tremendo e claramente emocionada. “O exame que eu fiz com ela na barriga deu negativo (…). Eu tive que parar o vídeo e chamar minha mãe porque eu passei mal, gente. Apesar de todas as brincadeiras, isso tem muita importância para mim”, frisou a influenciadora.