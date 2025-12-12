Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Metz x Paris Saint-Germain: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situação opostas na tabela, equipes fazem duelo neste sábado (13), às 15h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Francês
Metz e PSG se enfrentam no sábado (13), às 15h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Francês, no Stade Saint-Symphorien, em Metz. Os Parisienses estão na vice-liderança, com 33 pontos, um a menos que o líder Lens. Do outro lado, os Grenás vivem situação delicada e amarga a lanterna, com 11 pontos, quatro a menos que o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida entre Metz e PSG, pela 16ª rodada do Campeonato Francês, portanto, terá a transmissão da CazéTV.

Como chega o Metz

O Metz vive fase delicada no Campeonato Francês. São apenas três vitórias, dois empates e 10 derrotas até o momento. O time comandado por Stéphane Le Mignan perdeu três partidas seguidas e tenta recuperação o mais rápido possível. Jogar em casa contra um dos melhores times do mundo é mais um desafio, mas necessário para quem precisa pontuar.

Como chega o PSG

Sob comando de Luis Enrique, o PSG apresenta um desempenho sólido de 10 vitórias, três empates e apenas duas derrotas. Nos últimos cinco jogos pela liga, o time somou três vitórias, mas precisa recuperar os pontos perdidos no recente tropeço contra o Monaco.

Apesar do bom momento, os Parisienses enfrenta problemas de lesões. Hakimi, Dembelé, Marquinhos, Beraldo e Chevalier estão com situações delicadas. Os dois últimos, aliás, voltaram a ser relacionados para o jogo contra o Metz, neste sábado. Já Dembelé se recupera de uma virose que o tirou do empate com o Athletic Bilbao e segue afastado, enquanto o brasileiro sofreu lesão no quadril e tem presença em dúvida na final contra Flamengo ou Pyramids, pela Copa Intercontinental.

METZ x PARIS SAINT-GERMAIN

16ª rodada do Campeonato Francês
Data-Hora: 13/12/2025 (sábado), às 15h (de Brasília)
Local: Stade Saint-Symphorien, em Metz (FRA)
METZ: Fischer; Colin, Gbamin, Sané e Ballo-Touré; Traoré e Deminguet; Sabaly, Hein e Tsitaishvili; Asoro. Técnico: Stéphane Le Mignan.
PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Lucas Hernández; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Lee Kang-in, Kvaratskhelia e Barcola. Técnico: Luis Henrique.
Árbitro: Romain Lissorgue
Auxiliares: Youssef El Hamzaoui e Yannick Boutry.
VAR: Cédric Dos Santos

