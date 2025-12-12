Lula faz postagem com Ronaldo e Moraes sobre jogo decisivo do Corinthians

Presidente encontrou ex-jogador e ministro do STF em evento do São Paulo e brincou com a partida do Timão pela Copa do Brasil

O clima de tensão pela disputa da semifinal da Copa do Brasil mexe com os torcedores do Corinthians. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, corinthiano assumido, aproveitou a oportunidade para fazer uma brincadeira após um encontro que teve nesta sexta-feira (12).

Durante um evento em São Paulo, Lula tirou uma foto junto com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o ex-jogador e ídolo do Timão, Ronaldo. Na postagem nas redes sociais, o presidente escreveu: “4 corinthianos se olhando (e pensando no jogão de domingo)”, em alusão ao duelo de volta contra o Cruzeiro, pelas semifinal da Copa do Brasil.