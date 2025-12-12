Luis Enrique reforça ambição do PSG e admite preocupações no elenco antes do Intercontinental

Técnico confirma desfalques, mantém dúvida sobre Marquinhos e garante foco total na decisão / Crédito: Jogada 10

Luis Enrique vive dias de expectativa no PSG. Próximo da decisão da Copa Intercontinental, marcada para quarta-feira (17), no Qatar, o treinador tenta equilibrar o foco na busca pelo título com a preocupação em recuperar jogadores importantes após uma série de lesões que marcou a primeira metade da temporada. LEIA MAIS: Salah volta a ser relacionado no Liverpool após conversa com Arne Slot

O PSG tem sofrido com desfalques constantes, e Hakimi já está fora da final por conta de uma entorse no tornozelo esquerdo. Outros nomes importantes também preocupam. Dembélé segue afastado por causa de uma virose que o tirou do empate contra o Athletic Bilbao na Champions, enquanto Marquinhos ainda não está 100% após um problema no quadril e corre risco de não atuar na decisão. Beraldo e o goleiro Chevalier voltaram a ser relacionados para o duelo deste sábado contra o Metz, mas ainda são tratados como dúvida. Luis Enrique reconheceu que as ausências pesam no desempenho da equipe. Sobre o zagueiro brasileiro Marquinhos, ele foi direto. “Não há motivo para preocupação, mas não sei se ele estará disponível para o Intercontinental”, disse o treinador. PSG está comprometido com o Intercontinental Apesar dos problemas físicos do elenco, Luis Enrique garantiu que o PSG está totalmente comprometido com o título da Copa Intercontinental. Dessa maneira, ele rejeitou qualquer ideia de que os europeus possam entrar menos motivados que Flamengo ou Pyramids.

“Acho que é a mesma motivação para eles do que para nós. Seja Pyramids ou Flamengo, a motivação, a importância do troféu, eu acho que é a mesma coisa”, disse. Antes de embarcar para o Qatar, o time ainda enfrenta o Metz pelo Campeonato Francês. A partida acontece neste sábado (13), quase simultaneamente à semifinal entre Flamengo e Pyramids, que definirá o adversário do PSG na final. Na Ligue 1, o clube parisiense ocupa a vice-liderança com 33 pontos, um atrás do Lens. Na Champions, aparece como a terceira melhor campanha após seis rodadas, com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Após conquistar sua primeira Champions em maio, o PSG teve a chance de levantar o título mundial no meio do ano, mas acabou derrotado pelo Chelsea na final da Copa do Mundo de Clubes. Agora, terá uma nova oportunidade, e Luis Enrique faz questão de reforçar o valor da conquista.