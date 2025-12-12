Liverpool x Brighton: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 16ª rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Liverpool e Brighton se enfrentam neste sábado (13), às 12h (de Brasília), em partida válida pela 16ª rodada da Premier League 2025/26. A bola rola em Anfield e os Reds vão tentar aproveitar o apoio de seus torcedores para espantar a má fase no Campeonato Inglês. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Salah volta a ser relacionado no Liverpool após conversa com Arne Slot Como chega o Liverpool O Liverpool não vence há duas rodadas na Premier League, com dois empates, e caiu para a 10ª posição, com 23 pontos. No entanto, a equipe vem de uma vitória por 1 a 0 sobre a Inter de Milão na fase de liga da Champions, que amenizou a pressão no trabalho do técnico Arne Slot. A novidade no time para o duelo deste sábado é o retorno de Mohamed Salah à lista de relacionados. O atacante egípcio teve uma conversa com o técnico Arne Slot e ganhará mais uma oportunidade. No entanto, a presença do camisa 10 no time titular não está confirmada. Para o duelo em Anfield, Frimpong, Leoni, Gakpo e Chiesa, lesionados, são baixas confirmadas. Além disso, Bradley cumpre suspensão e completa a lista de desfalques.

Como chega o Brighton Por outro lado, o Brighton faz uma campanha regular na Premier League, inclusive com desempenho melhor do que o próprio Liverpool. O time abre a rodada na 8ª posição, com os mesmos 23 pontos do adversário deste sábado, mas leva vantagem nos critérios de desempate. Mesmo assim, o Brighton também não vence há duas partidas na Premier League, com uma derrota e um empate recente diante do West Ham. Em Anfield, o técnico Fabian Hurzeler não poderá contar com o zagueiro Webster, o meio-campista Milner e o atacante March, todos lesionados.