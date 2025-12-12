Ídolo do Fluminense, Arias ajudou o Vasco a contratar Andrés Gómez. Entenda!Jogador do Wolverhampton, da Inglaterra, deu dicas para o técnico Fernando Diniz sobre o compatriota
Ídolo do Fluminense, Arias ajudou o Vasco a contratar Andrés Gómez, destaque no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Afinal, uma conversa entre o atacante do Wolverhampton, da Inglaterra, com o técnico Fernando Diniz, determinou a contratação do colombiano, que estava sem espaço no Rennes, da França.
“Andrés (Gómez) é um jogador talentoso e estava praticamente sem jogar na França. Conhecíamos pouco. O vídeo dele é muito pior do que realmente ele é. Trouxemos porque ele é da mesma cidade do Arias. Quando liguei para o Arias, ele me deu informações que eu precisava. Essa característica de um contra um eu tive mais segurança falando com o Arias do que vendo o vídeo”, disse Fernando Diniz.
Assim como Arias, Andrés Gómez nasceu em Quibdó, na Colômbia. Indicado pelo diretor de futebol Admar Lopes, o atacante estava sem espaço no Rennes. O dirigente português, aliás, foi responsável por levá-lo para o futebol francês. Portanto, assim que chegou ao Vasco, o colocou no radar. Porém, faltava o aval do técnico Fernando Diniz, que veio graças a conversa com Arias.
O Vasco contratou Andrés Gómez por empréstimo com obrigação de compra, fixado em cerca de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) por 60% dos direitos econômicos. O atacante soma seis assistências e um gol em 18 jogos. Desde a sua chegada, é o principal garçom do time. Na vitória sobre o Fluminense, criou a jogada do primeiro gol de Rayan e deu assistência para Vegetti, nos acréscimos, marcar a virada.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.