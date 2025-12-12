Ídolo do Fluminense, Arias ajudou o Vasco a contratar Andrés Gómez. Entenda!

Ídolo do Fluminense, Arias ajudou o Vasco a contratar Andrés Gómez, destaque no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Afinal, uma conversa entre o atacante do Wolverhampton, da Inglaterra, com o técnico Fernando Diniz, determinou a contratação do colombiano, que estava sem espaço no Rennes, da França.

“Andrés (Gómez) é um jogador talentoso e estava praticamente sem jogar na França. Conhecíamos pouco. O vídeo dele é muito pior do que realmente ele é. Trouxemos porque ele é da mesma cidade do Arias. Quando liguei para o Arias, ele me deu informações que eu precisava. Essa característica de um contra um eu tive mais segurança falando com o Arias do que vendo o vídeo”, disse Fernando Diniz.