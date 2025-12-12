Grêmio anuncia a contratação do técnico Luís Castro

Português assinou com o Tricolor até o final de 2027 e fará sua segunda passagem pelo futebol brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Grêmio confirmou na noite desta sexta-feira (12) a contratação do técnico Luís Castro. O português de 64 anos chega para substituir Mano Menezes e assinou com o clube gaúcho até o final de 2027, com a possibilidade de renovação por mais um ano. Essa será a segunda passagem do treinador pelo futebol brasileiro. Afinal, Castro esteve no comando do Botafogo durante os anos de 2022 e 2023. No último, deixou o Alvinegro na liderança do Brasileirão para assumir o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Depois disso, o português ainda trabalhou no Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, no qual permaneceu até julho deste ano.