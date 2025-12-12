GOAT Tour 2025! Lionel Messi ganha estátua de 21 metros na Índia; veja vídeo

O astro argentino participará de forma remota da cerimônia de homenagem, mas se prepara para iniciar uma turnê em quatro cidades indianas

A expectativa em torno da passagem de Lionel Messi pela Índia ganhará um novo capítulo neste sábado (13), quando o atacante inaugurará, de forma remota, uma estátua de 21 metros erguida em sua homenagem em Calcutá. Este gesto marcará oficialmente o início de uma turnê de três dias que já mobiliza torcedores, autoridade e organizadores locais.

Os últimos dias na rotina da cidade do leste indiano se resumiram, ao menos em boa parte, ao raro evento extracampo que envolve um dos maiores nomes de toda história do futebol. Contudo, por questões de segurança, o astro não participará da cerimônia presencialmente.

Produzida em ferro e finalizada em 40 dias pelo escultor Monti Paul, a escultura retrata Lionel erguendo a taça da Copa do Mundo de 2022. A inauguração marcará o ponto de partida da turnê GOAT (sigla para “o maior de todos os tempos”) e passará por quatro cidades indianas.

Homenagem a Messi

Calcutá montou uma área dedicada ao público antes mesmo da abertura oficial da turnê, com intuito de deixá-los circularem em um espaço criado para celebrar o ídolo. O local reúne uma réplica em tamanho real do argentino sentado em um trono e uma reprodução da casa que ele mantém em Miami, completada com manequins dos familiares.