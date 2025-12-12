Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gafe com imagens internas marca transmissão de Vasco x Fluminense no Premiere; vídeo

Momento inusitado ocorreu ainda no primeiro tempo da vitória cruz-maltina por 2 a 1 pela ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã
O Grupo Globo passou por um momento inusitado durante a transmissão do clássico entre Vasco e Fluminense nessa quinta-feira (11), no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil. Isso porque, durante a etapa inicial do jogo decisivo, a tela do Premiere mudou repentinamente para a cabine e deixou de exibir o jogo por alguns segundos.

A bola seguia em jogo e o placar apontava 1 a 0 para o Fluminense, quando, aos 28 minutos, a tela mudou repentinamente para a cabine de transmissão do jogo. Nota-se brevemente que há uma pessoa no estúdio, esta mexendo no celular, e três telas simultâneas exibindo o clássico. O enquadramento durou pouco, mas gerou uma repercussão e tanto nas redes.

Entre brincadeiras e alertas irônicos, torcedores comentaram que a cena também pode gerar consequências internas no canal. “Alguém vai ser demitido”, escreveram alguns internautas após a gafe interna.

Transmissão do Premiere

Vasco garante vantagem no clássico

Dentro de campo, o Cruz-Maltino buscou a virada por 2 a 1 já no apagar das luzes, em excelente jogada de Rayan para o gol de Vegetti. A equipe de Luis Zubeldía, que vinha de uma sequência boa de resultados, controlou a etapa inicial e abriu o placar com Serna. 

Acontece que o Cruz-Maltino voltou do intervalo mais agressivo e soube ganhar território, sobretudo com Rayan — autor do gol de empate, aos 50′. O jovem também iniciou a jogada para Vegetti garantir o triunfo já no apagar das luzes, nos acréscimos da partida.

Com o placar, o time de Fernando Diniz, ídolo tricolor, entra no duelo de volta com a vantagem do empate. Ou seja, o Tricolor precisará de dois gols de diferença para avançar à final da Copa do Brasil no tempo regulamentar. Caso triunfe por apenas um de vantagem, a decisão acontecerá nos pênaltis. O reencontro está marcado para domingo (14), às 20h30.

