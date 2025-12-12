Gafe com imagens internas marca transmissão de Vasco x Fluminense no Premiere; vídeo

Momento inusitado ocorreu ainda no primeiro tempo da vitória cruz-maltina por 2 a 1 pela ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã / Crédito: Jogada 10

O Grupo Globo passou por um momento inusitado durante a transmissão do clássico entre Vasco e Fluminense nessa quinta-feira (11), no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil. Isso porque, durante a etapa inicial do jogo decisivo, a tela do Premiere mudou repentinamente para a cabine e deixou de exibir o jogo por alguns segundos.

A bola seguia em jogo e o placar apontava 1 a 0 para o Fluminense, quando, aos 28 minutos, a tela mudou repentinamente para a cabine de transmissão do jogo. Nota-se brevemente que há uma pessoa no estúdio, esta mexendo no celular, e três telas simultâneas exibindo o clássico. O enquadramento durou pouco, mas gerou uma repercussão e tanto nas redes. Entre brincadeiras e alertas irônicos, torcedores comentaram que a cena também pode gerar consequências internas no canal. “Alguém vai ser demitido”, escreveram alguns internautas após a gafe interna. Transmissão do Premiere alguém vai ser demitido kkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/fwQMuyUmAZ — out of context brasileirão (@oocbrsao) December 11, 2025

Vasco garante vantagem no clássico Dentro de campo, o Cruz-Maltino buscou a virada por 2 a 1 já no apagar das luzes, em excelente jogada de Rayan para o gol de Vegetti. A equipe de Luis Zubeldía, que vinha de uma sequência boa de resultados, controlou a etapa inicial e abriu o placar com Serna.