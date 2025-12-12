Fora de competições europeias, Manchester United afunda na crise financeira

Clube registra perdas de £6,6 milhões no trimestre, vê receitas caírem e enfrenta críticas após aumento de preços e gastos altos em contratações

O Manchester United vive um momento financeiro delicado. O clube registrou um prejuízo de 6,6 milhões de libras (R$ 47,5 milhões) nos últimos três meses. A perda é consequência direta da ausência nas competições europeias.

A queda contrasta com o lucro de 1,4 milhão de libras (cerca de R$ 10 milhões) obtido no mesmo período do ano passado. E ocorre enquanto o time tenta recuperar competitividade na Premier League. Além disso, as receitas totais diminuíram 2%, puxadas especialmente pelas perdas em direitos de transmissão e bilheteria. Ou seja: dois setores diretamente afetados pela falta de participação em torneios continentais.