Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fora de competições europeias, Manchester United afunda na crise financeira

Fora de competições europeias, Manchester United afunda na crise financeira

Clube registra perdas de £6,6 milhões no trimestre, vê receitas caírem e enfrenta críticas após aumento de preços e gastos altos em contratações
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Manchester United vive um momento financeiro delicado. O clube registrou um prejuízo de 6,6 milhões de libras (R$ 47,5 milhões) nos últimos três meses. A perda é consequência direta da ausência nas competições europeias.

A queda contrasta com o lucro de 1,4 milhão de libras (cerca de R$ 10 milhões) obtido no mesmo período do ano passado. E ocorre enquanto o time tenta recuperar competitividade na Premier League. Além disso, as receitas totais diminuíram 2%, puxadas especialmente pelas perdas em direitos de transmissão e bilheteria. Ou seja: dois setores diretamente afetados pela falta de participação em torneios continentais.

Para mitigar o impacto financeiro, o clube, portanto, tem adotado medidas de redução de custos, como cortes de pessoal, o que resultou em uma redução de 8,2% na folha salarial. Segundo o CEO Omar Berrada, “as medidas difíceis tomadas no último ano permitiram criar uma estrutura mais sustentável e eficiente, preparada para melhorar o desempenho esportivo e comercial no longo prazo”.

Apesar do cenário desafiador, o United mantém uma projeção otimista: prevê receitas de até 660 milhões de libras (R$ 4,7 bilhões) até 2026 e um lucro operacional de 200 milhões de libras (R$ 1,4 bilhão).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar