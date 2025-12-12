Fluminense terá que repetir feito para ir à final da Copa do Brasil

Fluminense terá que repetir feito para ir à final da Copa do BrasilTricolor perdeu para o Vasco no jogo de ida da semifinal, e Thiago Silva manda recado: "Se houver 1% de chance, tenha 99% de fé"
Como foi nas quartas de final, o Fluminense saiu perdendo no duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco. O Tricolor perdeu por 1 a 0, no Maracanã, e terá de fazer dois gols para garantir vaga na decisão do torneio nacional. A partida de volta será no próximo domingo (14), às 20h30, no Maracanã.
No duelo contra o Bahia, o Tricolor das Laranjeiras perdeu em Salvador por 1 a 0, mas venceu a volta por dois gols de diferença no Maracanã. Canobbio e Thiago Silva, nos minutos finais, fizeram para a equipe carioca naquela ocasião. O treinador Luis Zubeldía não estava à frente do Tricolor no momento. Porém, em coletiva na última quinta-feira, ele frisou que ainda faltam 90 minutos.
Nesta sexta-feira (12), pelas redes sociais, o capitão do Fluminense se manifestou e acredita em nova virada da equipe na competição. O zagueiro frisou: “Se houver 1% de chance, tenha 99% de fé”. Na sequência, o jogador frisou com “domingo tem mais guerreiros”.
“Quem pensa que a Copa são 90 minutos está equivocado. Só se ganhar por 3 a 0, 4 a 0, como as vezes acontece. Palmeiras com Liga de Quito, por exemplo, foram 180 minutos. É claro que queremos ganhar. Não podemos ficar com o resultado”, afirmou o técnico Luis Zubeldía em coletiva.
No duelo contra o Vasco, o Fluminense acumulou a segunda derrota na competição. A única, aliás, foi contra o Bahia. Nas demais fases, foram seis vitórias e um empate. O Tricolor, agora, busca uma nova virada para selar a classificação para a decisão.