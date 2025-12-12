Flamengo x Pyramids (EGI): onde assistir, escalações e arbitragem

O jogo terá transmissão da Globo na TV aberta, do SporTV na TV fechada, na GE TV e Cazé TV pelo YouTube e no Fifa+ pelo streaming.

Após uma vitória na raça sobre o Cruz Azul (MEX), agora é a vez do Flamengo enfrentar o Pyramids (EGI) em sua empreitada rumo ao título Intercontinental. É neste sábado (13/12), às 14h (de Brasília), no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan (QAT), em jogo válido pela Copa Challenger – a semifinal do torneio. Quem vencer, além de garantir 4 milhões de dólares (cerca de R$ 21,6 milhões no câmbio atual), se classifica à grande final, onde enfrenta o PSG (FRA), temido campeão da Champions League 2024/25. Saibamos, dessa forma, como chegam as equipes para este jogaço no Catar.

Como chega o Flamengo

A classificação do Flamengo à semifinal foi suada. Afinal, a equipe até saiu na frente contra o Cruz Azul, na última quarta (10/12). No entanto, levou o gol de empate no fim do primeiro tempo, onde não se encontrou em campo. Na etapa final, porém, a equipe de Filipe Luís entrou nos eixos (especialmente com as mudanças do comandante) e soube ter calma e paciência para fazer o 2 a 1. De Arrascaeta, o craque deste Mengão, anotou os dois gols, ampliando sua artilharia na temporada.

Para este jogo, é possível que Filipinho faça mudanças no time titular. Segundo o próprio, em coletiva prévia à semifinal, o pouco tempo de descanso entre uma partida e outra pode ser fundamental para que altere uma ou outra peça, ainda que de maneira misteriosa. Pedro, aliás, pode ir a campo, já que voltou a treinar com o restante do grupo após lesão na coxa esquerda. Ele não atua desde 22 de outubro, pela ida da semifinal da Libertadores. Foi quando o Flamengo venceu o Racing (ARG) por 1 a 0, no Maracanã.

Como chega o Pyramids

Projeto recente de futebol no Egito, o Pyramids chega como franco atirador para o duelo contra o Flamengo. Ainda que tenha passado por duas fases neste Intercontinental – contra Auckland City (NZE) e Al-Ahli (SAU) -, a equipe vem de uma supergoleada sofrida para o National Bank Egypt (6 a 1, em casa), estreando com o pé esquerdo na Copa da Liga do Egito. Na Liga do país, porém, surge na segunda posição, estando invicto desde agosto. Assim, já são oito partidas sem perder pelo torneio.