Flamengo: Filipe Luís pode mandar Pedro a campo contra o Pyramids

Atacante participa de treino com o grupo pela primeira vez desde a fratura no braço, e técnico admite mudanças na equipe para este sábado (13)

Segundo Filipe Luís, o departamento médico monitora diariamente a condição do jogador. “Deu para ver que ele voltou com confiança, alegria e vontade que estava antes da lesão no braço. Muito bom ter o Pedro com a gente no campo. Minha expectativa é que tenha minutos”, afirmou.

O técnico Filipe Luís sinalizou que o atacante Pedro pode voltar a atuar pelo Flamengo neste sábado (13), na semifinal da Copa Intercontinental contra o Pyramids, do Egito, em Doha (Catar). Ao conceder entrevista nesta sexta-feira (12), o treinador destacou que o camisa 9 evoluiu bem fisicamente e pode ganhar alguns minutos em campo.

O atacante trabalhou novamente com o elenco na quinta-feira, pela primeira vez desde a fratura no antebraço sofrida no confronto com o Racing, pelas semifinais da Libertadores. Até então, Pedro só realizava atividades específicas com a fisioterapia. Agora, além das voltas no campo e das corridas leves, ele participou de exercícios de velocidade e integrou a tradicional roda de bobo com os companheiros.

Afastado desde 22 de outubro, Pedro viajou ao Catar com remotas chances de jogar. Entretanto, sua evolução acelerou, e a comissão técnica vê o retorno em campo como uma possibilidade concreta.

Mudanças no time

O treinador também admitiu que pode fazer alterações no time que venceu o Cruz Azul por 2 a 1 na estreia. Ele alertou que o intervalo curto entre as partidas exige cuidados especiais, principalmente com atletas mais experientes. “A recuperação em três dias não é completa. Nosso adversário descansou, e nós não. Precisamos montar uma equipe competitiva, sólida e, ao mesmo tempo, fresca”, afirmou.

Ao analisar o adversário, Filipe disse que Flamengo precisará atuar com precisão tática. “Eles se defendem muito bem e têm excelente leitura de cobertura. Vamos precisar estar muito bem posicionados com a bola e, sobretudo, manter a criatividade e a ousadia em alta”, completou.