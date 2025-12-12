Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo enfrentará time egípcio apenas pela segunda vez

Único confronto contra uma equipe do país de Mohamed Salah foi contra o gigante Al-Ahly - e não faz tanto tempo; relembre
Uma coincidência aguarda o Flamengo quando a equipe de Filipe Luís entrar em campo, no sábado (13/12), pela Copa Challenger – a semifinal do Intercontinental 2025. Afinal, será apenas a segunda vez que o Rubro-Negro encarará um time egípcio em sua história. A última vez? Há pouco mais de dois anos, no Marrocos.

Foi no Intercontinental de 2023, contra o Al-Ahly – uma das potências do futebol do Egito. Neste sábado, porém, o adversário será o “jovem” Pyramids, fundado em 2008 e que faz sua primeira “incursão” mundial. Relembre com o Jogada10, então, como foi o duelo de dois anos atrás. Um “spoiler”? O Mengão saiu vencedor.

LEIA MAIS: Conheça o Pyramids, o próximo rival do Flamengo

Flamengo ficou em terceiro no Intercontinental 2023

Na ocasião, o Flamengo voltava ao Intercontinental depois de três temporadas, quando perdeu para o Liverpool (ING), na final de 2019. Após vencer a Libertadores em 2022, a equipe se classificou para o torneio, disputado no Marrocos, mas somente em 2023. A estreia não foi a dos sonhos: o Rubro-Negro, do recém-contratado Vitor Pereira, sucumbiu perante o Al-Hilal (3 a 2) e deu adeus nas quartas de final.

No entanto, àquela época ainda existiam as disputas pela terceira posição, com o Fla enfrentando o Al-Ahly (EGI). Os egípcios, afinal, caíram diante do Real Madrid, fazendo a disputa contra a equipe brasileira.

No entanto, viu o time carioca sair na frente, com Gabigol cobrando pênalti. O Al-Ahly não se deu por vencido e partiu para cima, virando o jogo com dois gols de Ahmed Abdelkader – aos 37′ do primeiro tempo e 15′ do segundo. O ataque do Flamengo era poderoso: Pedro deixou tudo igual, aos 32′, e Gabigol – novamente de pênalti – virou para o Mais Querido, aos 39′. Coube a Pedro, nos acréscimos, fechar o caixão e garantir a medalha de bronze para o Fla.

E o Pyramids?

O time azul e branco já vai para seu terceiro jogo no Intercontinental 2025. Por vencer a Champions League da África (pela primeira vez apenas em sua terceira aparição), largou da primeira fase, enfrentando o Auckland City (NEZ) e vencendo por 3 a 0 com bastante autoridade, em 14 de setembro.

Nove dias mais tarde, um duelo muito mais difícil. Afinal, enfrentava ninguém menos que o Al-Ahli (SAU) em pleno Prince Abdullah Al Failsal, em Jidá, sede do ex-clube de Roberto Firmino. Com show de Fayele (olho nele, Mengão), o Pyramids surpreendeu e venceu por 3 a 1, confirmando uma grande zebra contra o time saudita, que tinha Mendy, Ibañez, Demiral, Kessié, Mahrez e Galeno no time titular, além de Ivan Toney, autor do gol de honra.

Apesar destas boas exibições, a equipe do Egito vem de uma goleada acachapante. Levou de 6 a 1 em casa para o National Bank Egypt, pela estreia na Copa da Liga do país africano, na última terça (9/12). Em sua liga, surge na segunda posição após 12 jogos, com 27 pontos – dois a menos que o líder Ceramica-Cleópatra.

