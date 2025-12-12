Flamengo enfrentará time egípcio apenas pela segunda vez

Único confronto contra uma equipe do país de Mohamed Salah foi contra o gigante Al-Ahly - e não faz tanto tempo; relembre / Crédito: Jogada 10

Uma coincidência aguarda o Flamengo quando a equipe de Filipe Luís entrar em campo, no sábado (13/12), pela Copa Challenger – a semifinal do Intercontinental 2025. Afinal, será apenas a segunda vez que o Rubro-Negro encarará um time egípcio em sua história. A última vez? Há pouco mais de dois anos, no Marrocos. Foi no Intercontinental de 2023, contra o Al-Ahly – uma das potências do futebol do Egito. Neste sábado, porém, o adversário será o “jovem” Pyramids, fundado em 2008 e que faz sua primeira “incursão” mundial. Relembre com o Jogada10, então, como foi o duelo de dois anos atrás. Um “spoiler”? O Mengão saiu vencedor.

LEIA MAIS: Conheça o Pyramids, o próximo rival do Flamengo Flamengo ficou em terceiro no Intercontinental 2023 Na ocasião, o Flamengo voltava ao Intercontinental depois de três temporadas, quando perdeu para o Liverpool (ING), na final de 2019. Após vencer a Libertadores em 2022, a equipe se classificou para o torneio, disputado no Marrocos, mas somente em 2023. A estreia não foi a dos sonhos: o Rubro-Negro, do recém-contratado Vitor Pereira, sucumbiu perante o Al-Hilal (3 a 2) e deu adeus nas quartas de final. No entanto, àquela época ainda existiam as disputas pela terceira posição, com o Fla enfrentando o Al-Ahly (EGI). Os egípcios, afinal, caíram diante do Real Madrid, fazendo a disputa contra a equipe brasileira. No entanto, viu o time carioca sair na frente, com Gabigol cobrando pênalti. O Al-Ahly não se deu por vencido e partiu para cima, virando o jogo com dois gols de Ahmed Abdelkader – aos 37′ do primeiro tempo e 15′ do segundo. O ataque do Flamengo era poderoso: Pedro deixou tudo igual, aos 32′, e Gabigol – novamente de pênalti – virou para o Mais Querido, aos 39′. Coube a Pedro, nos acréscimos, fechar o caixão e garantir a medalha de bronze para o Fla.

E o Pyramids? O time azul e branco já vai para seu terceiro jogo no Intercontinental 2025. Por vencer a Champions League da África (pela primeira vez apenas em sua terceira aparição), largou da primeira fase, enfrentando o Auckland City (NEZ) e vencendo por 3 a 0 com bastante autoridade, em 14 de setembro. Nove dias mais tarde, um duelo muito mais difícil. Afinal, enfrentava ninguém menos que o Al-Ahli (SAU) em pleno Prince Abdullah Al Failsal, em Jidá, sede do ex-clube de Roberto Firmino. Com show de Fayele (olho nele, Mengão), o Pyramids surpreendeu e venceu por 3 a 1, confirmando uma grande zebra contra o time saudita, que tinha Mendy, Ibañez, Demiral, Kessié, Mahrez e Galeno no time titular, além de Ivan Toney, autor do gol de honra. Apesar destas boas exibições, a equipe do Egito vem de uma goleada acachapante. Levou de 6 a 1 em casa para o National Bank Egypt, pela estreia na Copa da Liga do país africano, na última terça (9/12). Em sua liga, surge na segunda posição após 12 jogos, com 27 pontos – dois a menos que o líder Ceramica-Cleópatra.