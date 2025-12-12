Filhos de ex-companheiro de Vini Jr tietam elenco do Real Madrid

Companheiro do atacante no Flamengo aproveita período de férias com o fim da temporada no Brasil e assiste ao jogo do Real Madrid com a família

Depois da derrota para o Manchester City, os filhos de Everton Ribeiro, Guto e Totói, tiveram a chance de ir no vestiário dos Galácticos. Portanto, os dois aproveitaram e tietaram os jogadores do Real Madrid, em especial Vini Jr. A visita ao Santiago Bernabéu viralizou nas redes sociais.

Com o período de recesso após o término da temporada brasileira, Everton Ribeiro aproveitou para viajar com a família à Europa e visitar Vini Jr. Os dois atuaram juntos no Flamengo entre 2017 e 2018. O período permitiu que os dois criassem uma amizade. Assim, o atual camisa 10 do Bahia decidiu prestigiar o atacante ao ir assistir ao último jogo do Real Madrid.

Vini Jr repete proeza de atacantes históricos dos Merengues

O brasileiro entrou para história do Real Madrid em vitória por 4 a 3 sobre o Olympiacos, da Grécia, também pela Liga dos Campeões. No caso, compromisso que antecedeu à derrota de virada para o Manchester City. Com duas assistências na partida, o brasileiro chegou aos 27 passes para gols em toda a sua trajetória na competição. Com isso, ele iguala os recordistas Karim Benzema e Cristiano Ronaldo.

O primeiro passe de Vini saiu aos 21 minutos, quando lançou de três dedos para deixar Mbappé em condição de empatar o jogo. Em seguida, no segundo tempo, o atacante avançou pela esquerda e rolou para o centro da área, novamente encontrando o francês, que marcou os quatro gols da equipe merengue.

Depois do revés para o adversário inglês, o Real Madrid segue na zona de classificação direta para as oitavas de final da principal competição de clubes na Europa. Afinal, encontra-se na sétima posição, com 12 pontos. No Campeonato Espanhol, os Galácticos também vêm de resultado negativo no duelo contra o Celta de Vigo. Com isso, ocupa a segunda colocação, quatro pontos atrás do líder, o Barcelona. O momento fez o treinador Xabi Alonso virar alvo de críticas.