Cuiabá completa 24 anos e projeta 2026 como ano de reconstrução

Planejamento para próxima temporada, ano em que celebrará seus 25 anos, visa resgatar identidade do clube mato-grossense apostando na base / Crédito: Jogada 10

O Cuiabá completa 24 anos nesta sexta-feira (12) e inicia 2026 com foco em reconstrução esportiva e administrativa. No ano em que alcançará 25 anos de fundação, o clube implementa um processo amplo de reformulação do elenco e retoma diretrizes estruturais que marcaram sua trajetória no cenário nacional. A atuação irregular em 2025 reforçou a necessidade de ajustes internos. A queda para a segunda divisão em 2024, a primeira na história do Dourado, também impactou a montagem do elenco e o desempenho ao longo da temporada seguinte.

O presidente Cristiano Dresch confirmou que o clube vai promover uma renovação significativa no plantel profissional para 2026. A estimativa é que cerca de 80% do grupo seja reformulado. Atletas mais jovens, especialmente formados nas categorias de base, terão maior espaço, enquanto jogadores experientes e valorizados devem ser negociados. Segundo o dirigente, o objetivo central é recuperar a identidade esportiva do Cuiabá. Nesse processo, o clube reforça que a formação de atletas seguirá como um dos pilares do planejamento. Em 2025, o Cuiabá investiu quase R$ 10 milhões em sua estrutura de base, ampliando recursos humanos, infraestrutura e captação em um movimento que, segundo a diretoria, estará sendo ainda mais valorizado na temporada de reconstrução. Em 2025, o Dourado utilizou ao longo da Série B, 13 jogadores formados no clube para compor o grupo do time profissional, sendo que oito deles tiveram minutagem em campo. “Precisamos retomar características que sempre fizeram parte do clube. A reformulação do elenco é um passo necessário, e a integração da base terá papel estratégico nesse processo”, afirma Dresch. Cuiabá quer mescla de juventude e experiência Além da valorização dos jovens, o Cuiabá busca reforços experientes que possam contribuir tecnicamente e exercer liderança em um elenco rejuvenescido. Aliás, Dresch reconhece que escolhas feitas em anos anteriores não atenderam ao que o clube precisava, especialmente após o rebaixamento. Por isso, o planejamento para 2026 adota critérios mais rigorosos na seleção de atletas.